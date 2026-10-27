KB5134133: Microsoft rompe Smart App Control su Windows 11

Un aggiornamento straordinario di Windows 11, KB5134133, distribuito da Microsoft per rafforzare la gestione dei certificati digitali attendibili, porta con sé un problema inatteso: su alcuni computer impedisce di attivare Smart App Control, una delle funzionalità di sicurezza progettate per bloccare l’esecuzione di applicazioni malevole o non affidabili. Il malfunzionamento interessa i PC sui quali la protezione risulta disabilitata: l’opzione per riattivarla appare grigia e non può essere selezionata.

Microsoft ha confermato il problema e pubblicato una procedura correttiva che richiede di intervenire sul Registro di sistema oppure, negli ambienti aziendali, sui criteri di gruppo.

Il problema figura tra quelli noti dell’aggiornamento KB5134133 del 26 ottobre 2026, destinato a Windows 11 24H2, 25H2 e 26H2. Il pacchetto porta le rispettive build del sistema operativo ai numeri 26100.9725, 26200.9725 e 26300.9725.

Windows 11: Smart App Control non si attiva dopo l’aggiornamento

Dopo l’installazione dell’aggiornamento KB5134133, alcuni utenti che tentano di attivare Smart App Control attraverso l’app Sicurezza di Windows trovano il relativo comando disabilitato. L’interfaccia mostra l’opzione, ma non consente di modificarne lo stato.

Per verificare la situazione basta digitare Sicurezza nella casella di ricerca del sistema operativo, scegliere Sicurezza di Windows, selezionare Controllo delle app e del browser nella colonna di sinistra e cliccare su Impostazioni di Controllo intelligente delle app. Se la funzionalità risulta disattivata e l’opzione per abilitarla è in grigio, il computer potrebbe essere interessato dal problema riconosciuto da Microsoft.

Una precisazione importante arriva direttamente dalla società di Redmond: i dispositivi sui quali Smart App Control era già attivo non subiscono alcuna conseguenza e la protezione continua a funzionare regolarmente. Non siamo quindi davanti a un aggiornamento che disabilita automaticamente Smart App Control su tutti i computer, ma a un’anomalia che può impedire di abilitarlo quando risulta spento.

Che cos’è Smart App Control e perché è importante

Introdotto con Windows 11 22H2, Smart App Control (Controllo intelligente delle app, in italiano) aggiunge un ulteriore livello di protezione contro l’esecuzione di software potenzialmente pericoloso. A differenza dei tradizionali antivirus, che rilevano minacce già conosciute attraverso firme e analisi comportamentale, il sistema utilizza anche valutazioni di attendibilità per decidere se consentire l’avvio di un’applicazione.

Il meccanismo combina reputazione delle applicazioni, informazioni provenienti dai servizi Microsoft e verifica delle firme digitali. Se un programma non dispone di una reputazione sufficiente e non presenta una firma considerata affidabile, Smart App Control può impedirne l’esecuzione.

Un eseguibile sconosciuto, privo di elementi sufficienti per stabilirne l’affidabilità, può essere bloccato preventivamente.

Smart App Control lavora insieme a Microsoft Defender e agli altri strumenti di sicurezza eventualmente installati; non sostituisce l’antivirus, né coincide con Microsoft Defender SmartScreen, che interviene soprattutto nella valutazione della reputazione di siti Web, download e applicazioni.

Come riattivare Smart App Control modificando il Registro di Windows 11

Per correggere il malfunzionamento, Microsoft ha pubblicato una procedura che interviene direttamente sul Registro di sistema. L’operazione richiede privilegi amministrativi e modifica due valori nella sezione dedicata alla gestione delle funzionalità di Windows.

Per applicare la soluzione suggerita da Microsoft e correggere il problema, unicamente sui sistemi interessati, si deve digitare cmd nella casella di ricerca di Windows 11 e scegliere Esegui come amministratore. Nella finestra del terminale si devono quindi incollare i seguenti due comandi:

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides" /v 2883193997 /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides" /v 2850574478 /t REG_DWORD /d 1 /f

Terminata l’operazione, è richiesto il riavvio del PC per rendere effettive le modifiche. Dopo il riavvio, si deve ritornare nelle impostazioni di Smart App Control, all’interno della finestra Sicurezza di Windows, e verificare se il comando è nuovamente disponibile.

La soluzione per le aziende: due criteri di gruppo da installare

Per i computer amministrati centralmente, Microsoft propone un’alternativa che evita di intervenire manualmente sul Registro di ogni dispositivo. Gli amministratori IT possono installare due pacchetti di Group Policy dedicati, distribuiti attraverso i collegamenti presenti nella documentazione ufficiale di KB5134133.

I pacchetti riportano gli identificativi KB5074105 261015_19222 Feature Preview e KB5074105 261015_19221 Feature Preview.

Microsoft specifica che entrambi sono necessari: il primo ripristina la possibilità di attivare Smart App Control, mentre il secondo abilita la registrazione delle informazioni utili a diagnosticare eventuali problemi.

Dopo aver installato i modelli amministrativi, gli amministratori devono individuare le nuove impostazioni sotto Configurazione computer, Modelli amministrativi, <nome del criterio di gruppo> e Windows 11 versione 24H2/25H2. Entrambe le impostazioni devono essere impostate su Attivato ed è essenziale riavviare i dispositivi.