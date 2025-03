KDE: il supporto X11 continuerà fino a Plasma 7

Notizie interessanti sono arrivate da KDE. Il team KWin ha ufficialmente diviso il progetto in due parti: KWin X11 e KWin Wayland. Secondo un annuncio alla mailing list di KDE, questi componenti divisi sono ora ospitati in due repository distinti. Questa modifica segna un cambiamento nel modo in cui gli ambienti desktop possono essere distribuiti su Linux. Infatti, KWin X11 e KWin Wayland sono ora completamente co-installabili senza conflitti diretti. Di conseguenza, quando verrà rilasciato KDE Plasma 6.4 (programmato per il 12 giugno), le singole distribuzioni Linux potranno scegliere di includere solo KWin Wayland o di distribuire sia KWin X11 che KWin Wayland. Ciò dipende dal protocollo di visualizzazione predefinito e delle preferenze dell’utente.

Inoltre, vale la pena notare che KWin Wayland è ora “de facto” il “KWin” del futuro. Ciò significa che gli utenti e le distribuzioni continueranno probabilmente a vederlo semplicemente come “kwin“. Mentre la decisione sul nome spetta in ultima analisi a ciascuna distribuzione, il team di KDE raccomanda che qualsiasi pacchetto “kwin” venga ora riconosciuto come “kwin_wayland“, riflettendo l’attenzione del progetto su Wayland.

KDE: base di codice di KWin X11 conserva tracce di Wayland

Un altro annuncio importante è che KWin X11 rimarrà in manutenzione fino a KDE Plasma 7. Questo aggiornamento non ha ancora una roadmap programmata. Tuttavia, è probabile che venga rilasciata l’anno prossimo. Sebbene sia per lo più feature-frozen, in base a un blocco di lunga data evidenziato in un precedente post del blog, le correzioni di bug arriveranno comunque. Secondo l’annuncio, gli sviluppatori dovrebbero prima impegnare nuove correzioni in KWin Wayland e poi riportarle in KWin X11. Infine, bisogna tenere presente che la base di codice di KWin X11 conserva ancora alcune tracce di Wayland, in particolare per quanto riguarda i test. Per maggiori informazioni, è possibile fare riferimento alla mailing list di KDE. Per quanto riguarda l’annuncio ufficiale della nuova modifica, il progetto dovrebbe rilasciare una comunicazione nelle prossime settimane.