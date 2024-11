KDE Plasma 6.2.4 introduce numerosi bugfix e miglioramenti

Tre settimane dopo la precedente versione 6.2.3, il team KDE ha lanciato un nuovo aggiornamento che risolve numerosi bug, ovvero KDE Plasma 6.2.4. Questo aggiornamento non introduce nuove funzionalità, ma migliora ciò che è già presente eliminando i bug e ottimizzando l’esperienza utente. La nuova versione si è concentrata su diversi moduli, tra cui Discover, lo strumento di gestione software di KDE. Ora nasconde le informazioni irrilevanti per i runtime Flatpak e migliora la leggibilità del testo per una migliore accessibilità. KWin, il gestore delle finestre, ha visto diverse correzioni di bug per perfezionare il movimento delle finestre, il ridimensionamento e la gestione dell’output dello schermo, in particolare su Wayland. Ciò significa interazioni più fluide, specialmente per coloro che sfruttano configurazioni di visualizzazione avanzate. Inoltre, KWin ha ricevuto anche dei miglioramenti relativi alle configurazioni multi-schermo.

Con il nuovo KDE Plasma 6.2.4, il System Monitor di KDE ora imposta esplicitamente i margini del caricatore e corregge i problemi di rendering del colore per fornire informazioni di monitoraggio più chiare e intuitive. Ulteriori perfezionamenti includono miglioramenti ai plugin di monitoraggio della CPU, che ora visualizzano informazioni più accurate sulle prestazioni del sistema. Il modulo di gestione dell’alimentazione Powerdevil ha visto aggiornamenti che hanno migliorato la gestione della batteria, in particolare per laptop e dispositivi mobili. L’aggiunta di nuove icone per lo stato della batteria di cuffie e auricolari assicura che gli utenti possano identificare facilmente i livelli di potenza a colpo d’occhio. Ciò riduce il rischio di arresti imprevisti del dispositivo. Inoltre, le modifiche alle impostazioni di risparmio energetico semplificano la configurazione dei sistemi per un’efficienza energetica ottimale senza sacrificare le prestazioni.

Infine, anche l’interfaccia di Plasma Mobile ha subito alcune correzioni chiave. L’aggiornamento KDE Plasma 6.2.4 ha risolto problemi con l’allineamento delle icone, miglioramenti nella reattività del controllo del volume e interazione migliorata delle cartelle. Tutti questi fattori che contribuiscono a un’esperienza più fluida sui dispositivi mobili. Per maggiori informazioni, è possibile visionare l’annuncio di rilascio sul sito ufficiale di KDE.