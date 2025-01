KDE Plasma 6.2.5: rilasciata ultima build prima di Plasma 6.3

KDE Project ha recentemente rilasciato KDE Plasma 6.2.5 come quinto e ultimo aggiornamento dell’ultima serie di ambienti desktop KDE Plasma 6.2. Questa nuova release include soltanto alcune correzioni di bug, senza ulteriori novità. L’aggiornamento appena arrivato affronta un crash delle Impostazioni di sistema che si verificava quando si collegava un mouse mentre si visualizzava la pagina Mouse. Inoltre, risolve uno dei crash più comuni di Powerdevil recenti e un brutto bug che poteva causare la schermata di blocco completamente nera quando si utilizzava la sessione X11.

KDE Plasma 6.2.5 corregge anche un crash nella finestra KWin e nel gestore composito che poteva verificarsi dopo aver esaurito i descrittori di file quando si utilizzavano determinati driver GPU non Intel. Corregge poi un bug che poteva causare la sovrapposizione del testo segnaposto e di quello digitato nel campo di ricerca di KRunner. Infine, risolve un problema che causava il posizionamento errato delle notifiche dopo il primo trascinamento di widget presenti sul desktop. KDE Plasma 6.2.5 risolve anche un problema che causava una schermata nera quando si muoveva il puntatore mentre lo schermo stava per bloccarsi. Ha corretto un bug visivo nel gestore dei pacchetti Plasma Discover che causava la sovrapposizione degli elementi dell’interfaccia utente sulle voci dell’elenco espanso nella pagina Aggiornamenti e un problema con il menu dell’applicazione che veniva visualizzato nella posizione sbagliata quando veniva aperto tramite la barra del titolo della finestra, utilizzando Qt 6.8.

Il nuovo update corregge l’impostazione “Keepalive persistente” quando si utilizza una VPN WireGuard. Migliora poi la registrazione di finestre specifiche con Spectacle e OBS Studio quando si utilizza il ridimensionamento dello schermo. Ottimizza anche la visualizzazione dei metadati per gli sfondi dell’immagine del giorno di Bing. Infine, ottimizza l’incollaggio di immagini dalle notifiche Plasma nelle app sandbox e migliora il supporto per le app che passano attraverso il portale di acquisizione input in modo da poter riprendere immediatamente il pieno controllo del puntatore e della tastiera. Oltre a ciò, KDE Plasma 6.2.5 ha ridotto significativamente l’utilizzo della CPU da parte dell’app Plasma System Monitor prima di visitare la pagina Cronologia. Infine, l’update reso KWin più resistente contro le app che inviano metadati HDR errati e Plasma contro i widget errati per evitare arresti anomali.

Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in questa release è possibile consultare il changelog completo. Nel frattempo, è possibile tenere d’occhio i repository software stabili per i pacchetti KDE Plasma 6.2.5. Come accennato, si tratta dell’ultima release di questa versione. Il prossimo big update, KDE Plasma 6.3, dovrebbe essere rilasciato il prossimo 11 febbraio.