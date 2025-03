KeePassXC 2.7.10: password manager ora include Proton Pass

Il team di KeePassXC ha svelato l’ultima versione del suo gestore di password gratuito e open source, KeePassXC 2.7.10, un fork di KeePassX guidato dalla community, che fornisce supporto multipiattaforma per Windows, macOS e Linux. La modifica più sorprendente di questa versione è il nuovissimo importatore Proton Pass, che semplifica il processo di migrazione per chi passa da Proton Pass. Inoltre, gli utenti possono ora regolare la dimensione del carattere dell’applicazione per una migliore leggibilità sullo schermo. Inoltre, KeePassXC 2.7.10 include icone raffinate per valutare la robustezza della password. Un’altra novità importante è il conteggio dei caratteri nel generatore di password, che assicura di sapere sempre esattamente quanto è lunga la nuova password. Coloro che modificano frequentemente i loro database apprezzeranno anche i nuovi pulsanti della barra degli strumenti. Ciò garantirà un rapido accesso alle impostazioni e alle statistiche del database.

L’aggiornamento ha anche introdotto un nuovo preset “MIXED case” per il generatore di passphrase, offrendo agli utenti maggiore flessibilità nella creazione di passphrase univoche. Inoltre, il flag della riga di comando “–minimized” consente di avviare KeePassXC in modalità ridotta. Oltre alle modifiche sopra menzionate, la nuova versione offre un supporto esteso per le impostazioni TOTP di KeePass2 e una finestra di dialogo “New/Preview Entry Attachments“. Nel frattempo, gli utenti potranno godere dei miglioramenti alla CLI, come una funzionalità di esportazione HTML e una scorciatoia –d dry-run per il comando merge.

Per quanto riguarda la correzione dei bug, il team di KeePassXC ha prestato molta attenzione a risolvere le stranezze nelle importazioni CSV. Infine, gli utenti Mac ottengono aggiornamenti importanti come l’opzione per disattivare il blocco del database quando si cambia utente, insieme a correzioni critiche sotto il cofano per i permessi di registrazione dello schermo e la modalità di input sicura. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’annuncio ufficiale pubblicato sul sito di KeePassXC. KeePassXC 2.7.10 è ora disponibile per il download sulla pagina ufficiale dei download del progetto. Gli utenti Linux possono anche ottenere l’app come pacchetto AppImage, Flatpak o Snap.