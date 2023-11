Kena Black Friday: la promozione imperdibile che stavi aspettando

Kena, tra gli operatori telefonici, si unisce alla festa del Black Friday con un’offerta esclusiva davvero conveniente.

Con un prezzo mensile accessibile di soli 6,99 euro, l’operatore low-cost di TIM ha lanciato una promozione imperdibile disponibile sia online che presso i punti vendita autorizzati, ma per un periodo limitato.

Questa offerta è riservata a coloro che decidono di cambiare operatore e vengono da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri. Tuttavia, la stessa promozione è aperta anche a chi desidera ottenere un nuovo numero.

Tutto quello che devi sapere sul Black Friday di Kena Mobile

La promo di Kena Mobile in questione include 130 Giga di internet in LTE con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Inoltre, offre minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, insieme a 200 messaggi verso tutti gli operatori mobili. Ma le sorprese non finiscono qui: Kena regala anche 100GB per sei mesi e 7 Giga per navigare in roaming.

Un altro punto positivo è l’assenza di vincoli contrattuali e il supporto del Servizio VoLTE per chiamate di alta qualità. Se si desidera più traffico dati, è possibile ottenere gratuitamente 50 Giga extra attivando il Servizio di Ricarica Automatica e attendendo il messaggio di conferma.

Il tutto si completa con la buona notizia che l’attivazione è completamente gratuita, così come la spedizione della SIM.

Kena Mobile offre un’opportunità imperdibile per chi cerca un’offerta conveniente e ricca di vantaggi in occasione del Black Friday. Non aderire potrebbe rivelarsi un errore grave!

