Saily: un'unica eSIM per molteplici destinazioni (novità)

Arriva un importante aggiornamento per Saily, il nuovo servizio lanciato un paio di settimane fa da Nord Security, l’azienda dietro a prodotti di successo come NordVPN, NordPass e NordLocker. Da ora in avanti, gli utenti potranno connettersi ovunque nel mondo con un’unica eSIM.

Si tratta di una novità ragguardevole, dato che non sarà più necessario acquistare più profili eSIM per diverse destinazioni. Di conseguenza, anche l’esperienza lato utente riguardo alla connettività globale ne uscirà notevolmente rinforzata: puoi guardare i piani di Saily su questa pagina del sito ufficiale.

Connettività globale: il futuro (e presente) è dell’eSIM

Anno dopo anno si vedono sempre meno SIM in giro. Merito degli smartphone di nuova generazione, con il loro supporto all’eSIM, e merito dei nuovi servizi come Saily, il cui obiettivo è di facilitare la connettività degli utenti a livello mondiale con piani alla portata di tutti e per ogni esigenza.

Nello specifico, Saily va ad aggiungere anche una sicurezza granitica in virtù del know-how di NordSecurity con un servizio come NordVPN. Questo permette a chiunque di connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti, alberghi e ristoranti senza preoccupazioni, bypassando così i pericoli di queste reti.

Tornando invece sul tema della connettività, il nuovo servizio dell’azienda Nord Security offre il vantaggio di coprire qualcosa come 150 Paesi in tutto il mondo, garantendo così la più ampia scelta possibile a ciascuno. Ampia scelta che ritroviamo anche sul fronte degli abbonamenti, con gli utenti che possono scegliere tra piani settimanali e mensili in base alla durata del loro viaggio.

Se sei interessato a valutare i prezzi di un determinato piano, collegati su questa pagina del sito Saily.