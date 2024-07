Gli iPhone più recenti supportano la connettività satellitare per comunicare con i servizi di soccorso nelle situazioni di emergenza, e anche con Android 15 è in arrivo una funzione simile. In attesa di aggiornamenti da parte di Google, emergono dettagli che confermano che alcune aziende sono già all’opera per preparare i loro dispositivi al pieno supporto di questa utilissima funzionalità. E tra queste c’è Samsung.

Samsung porterà la connettività satellitare sui suoi smartphone: i lavori sono a buon punto

Il colosso sudcoreano, che solo pochi giorni fa ha arricchito la sua proposta in fatto di smartphone e indossabili, è tra le più attive in questo campo. La redazione di Android Authority, esaminando alcune applicazioni realizzate proprio da Samsung (Emergency SOS, Messages e Phone), ha scovato stringhe di testo chiaramente collegate al supporto della connettività satellitare.

Dalla lettura delle stringhe si apprende che il supporto satellitare sarà incluso direttamente alcune applicazioni (“If you call emergency services when you’re out of range or not connected to a mobile network, we’ll connect you via satellite so you can send an emergency text.”), nel caso di altre invece, come Messaggi, gli utenti saranno reindirizzati a soluzioni di Google (“Samsung Messages doesn’t support satellite messaging. To send and receive texts via satellite, you need to make Google Messages your default messaging app.”). Come mai questa suddivisione? Forse è una conseguenza inevitabile dell’implementazione della messaggistica satellitare da parte di Google in Android 15.

Samsung ha già provato a centrare questo obiettivo in passato, ma nulla si è concretizzato né con la gamma Galaxy S23 né con quella successiva. Non ha però perso le speranze, come confermano queste ultime scoperte. Anzi, il lavoro sullo sviluppo software sembra essere a buon punto e il supporto della connettività cellulare potrebbe essere dietro l’angolo.

Ma quando sarà disponibile? E su quali smartphone? A queste domande, oggi, non c’è risposta, ma Android 15 è prossimo al debutto e potrebbe portare cons é nuove informazioni in merito.