Samsung svela Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Ring

Oltre ai pieghevoli Z Fold6 e Z Flip6, all’evento Unpacked di Parigi Samsung ha presentato anche tre nuovi dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute e del benessere. E sia il Galaxy Ring che i Galaxy Watch7 e Watch Ultra supportano le funzioni d’intelligenza artificiale Galaxy AI.

«L’intelligenza artificiale, la guida e le analisi offerti da Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Galaxy Ultra aiuteranno gli utenti a trasformare i dati in approfondimenti significativi e a creare una nuova era di esperienze di monitoraggio della salute intelligenti», dichiara TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics.

Scopriamo insieme caratteristiche e prezzi di questi tre nuovi device.

Samsung Galaxy Ring

Il Galaxy Ring è un anello intelligente che, nonostante la forma piccola e discreta, integra i migliori sensori dell’azienda sudcoreana per salute e fitness.

Con un peso compreso da 2,3 e 3,0 grammi, il Ring monitora costantemente i parametri dell’utente. Ha un’autonomia di 7 giorni, ha una resistenza all’acqua di 10 ATM e può contare su una finitura al titanio di grado 5 che si traduce in una maggiore resistenza.

Tutti i dati raccolti 24/7 vengono archiviati in Samsung Health, una piattaforma gratuita che è una sorta di registro personale. L’anello monitora e analizza la qualità del sonno (analizza anche il russare, ndr), il ciclo mestruale tramite il rilevamento notturno della temperatura cutanea e la frequenza cardiaca con avvisi in caso di anomalie. Ci sono poi i suggerimenti per il benessere personalizzati, gli avvisi di inattività, il rilevamento automatico dell’allenamento, il supporto di alcune gesture e anche la funzione per rintracciare il dispositivo in caso di smarrimento (via Samsung Find).

Disponibilità

Il Galaxy Ring è pre-ordinabile da oggi, 10 luglio, in mercati selezionati. Per la disponibilità immediata bisognerà invece attendere il 24 luglio.

Galaxy Watch Ultra

Il Galaxy Watch Ultra è lo smartwatch più potente e resistente mai creato da Samsung. Il design è caratterizzato da una cassa più squadrata da 47mm che accoglie un display circolare always-on Super AMOLED da 1,5 pollici in cristallo di zaffiro. In termini di hardware, c’è anche il nuovo Pulsante rapido per avviare e controllare gli allenamenti con un solo tocco e attivare la Sirena di emergenza in caso di emergenza.

Tra le caratteristiche premium ci sono la struttura in titanio di grado 4, la resistenza all’acqua di 10 ATM, il funzionamento ad una gamma più ampia di altitudini (fino a 9.000 metri di altezza), la funzione Potenza di soglia funzionale (FTP) per il ciclismo e una avanzata Zona HR personalizzata che gli utenti possono utilizzare per allenarsi a livelli di intensità ottimali in base alle loro capacità fisiche.

Per quel che riguarda il software, il Galaxy Watch Ultra con Wear OS 5 può contare su quadranti esclusivi con supporto della Modalità Notte per una leggibilità ottimale al buio. A proposito, la luminosità massima è di 3.000 nit.

La batteria, infine, è di 590 mAh e offre un’autonomia che arriva a 100 ore in modalità Risparmio energetico e 48 ore con la modalità Risparmio energetico allenamento.

Prezzi e disponibilità

Il Galaxy Watch Ultra è disponibile da oggi, 10 luglio, al prezzo di 699 euro. L’unica configurazione disponibile è con cassa da 47mm e connettività LTE.

Galaxy Watch7

«Galaxy Watch7 22 è stato progettato per aiutare gli utenti ad acquisire una comprensione olistica di sé stessi», spiega Samsung. Chi acquista questo dispositivo, può monitorare oltre 100 allenamenti e creare routine di allenamenti per raggiungere i propri obiettivi (con tanto di sfide per un confronto con precedenti risultati).

Tra le altre funzioni legate alla salute e al fitness, grazie al sensore BioActive migliorato, ci sono la funzione Composizione corporea, il monitoraggio della frequenza cardiaca (con possibilità di rilevare ritmi irregolari indicati di una fibrillazione atriale), la funzione ECG e quella in grado di misurare la pressione arteriosa.

Il Galaxy Watch7, al pari del Galaxy Ultra, utilizza il processore proprietario Exynos W1000 a 3 nanometri e supporta alcune funzionalità Galaxy AI come Risposte suggerite intelligenti, per rispondere ai massaggi con risposte adatte alla conversazione.

Prezzi e disponibilità

In Italia, il Samsung Galaxy Watch7 è disponibile da oggi, 10 luglio, nelle seguenti configurazioni e ai seguenti prezzi:

40mm Bluetooth: 319 euro

40mm LTE: 369 euro

44mm Bluetooth: 349 euro

44mm LTE: 399 euro