Snapdragon X Plus: Qualcomm torna protagonista nei Chromebook

Qualcosa si muove nello stagnante mercato dei Chromebook Plus, i computer portatili dotati di ChromeOS e funzioni AI evolute grazie a Google Gemini: tra non molto potremo comprare i primi modelli dotati di chip Qualcomm di fascia alta. Questa nuova possibilità è testimoniata dall’apparizione di stringhe di codice riferite al chip Snapdragon X Plus nei repository di Chromium, che suggerisce l’arrivo imminente di una nuova generazione di Chromebook ARM.

Un nuovo chip per ChromeOS

Basato sull’architettura dei core personalizzati Oryon, il Snapdragon X Plus (nome tecnico Qualcomm X1P42100) offre prestazioni di alto livello con un’efficienza energetica notevolmente migliorata. Posizionato strategicamente appena sotto il flagship Snapdragon X Elite, questo chip promette di competere con soluzioni di Apple e Intel, garantendo però consumi più contenuti.

Le sue capacità lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi, dall’esecuzione fluida di applicazioni Android e container Linux fino al gaming e alle applicazioni creative, grazie alla potente GPU Adreno integrata.

Uno degli aspetti più rivoluzionari è l’introduzione di una NPU da 45 TOPS, che consente l’esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo.

Considerando che Google sviluppa ormai un intero ecosistema AI basato su Gemini, e lo stesso sistema operativo ChromeOS, la mancanza di un chip in grado di elaborare l’AI direttamente on device sui Chromebook iniziava ad essere sospetta.

Una competizione in evoluzione

Il mercato dei Chromebook Plus, nel quale è entrata recentemente anche MediaTek con il lancio del chip MediaTek Kompanio Ultra, l’arrivo dello Snapdragon X Plus potrebbe rappresentare una bella scossa. Questo scontro tra giganti del settore mobile, all’interno però del mercato dei laptop, potrebbe portare a una rapida evoluzione tecnologica, beneficiando direttamente i consumatori.

Nei prossimi mesi, ci si aspetta di vedere i primi dispositivi basati sula piattaforma di Qualcomm, con i relativi nomi in codice che inizieranno a emergere. La mossa di Qualcomm non solo amplia le opzioni per i consumatori, ma potrebbe anche stimolare un’ondata di innovazioni nell’ecosistema ChromeOS su ARM, aprendo la strada a nuove possibilità in termini di prestazioni, efficienza e funzionalità avanzate.