Kernel Linux 6.17: quali sono i file system più veloci per prestazioni al top

Con il rilascio del kernel Linux 6.17, annunciato da Linus Torvalds, l’attenzione della comunità si è spostata sui file system e sulle loro prestazioni. La nuova versione del “nocciolo” di Linux introduce infatti miglioramenti cruciali sia a livello di funzionalità che di performance, rispondendo alle esigenze moderne di storage ad alte prestazioni, affidabilità e gestione avanzata dei dati.
Cos’è un file system e perché è importante
Un file system corrisponde all’infrastruttura logica che permette al sistema operativo di memorizzare, organizzare e recuperare i dati su dispositivi di archiviazione, come SSD, hard disk o memorie persistenti. Esistono file system generalisti, come EXT4 e XFS, ottimizzati per uso generico, e file system specializzati, come F2FS per memorie flash od OpenZFS per carichi enterprise e database.
I file system si differenziano tra loro per vari aspetti:
- Gestione dei metadati: come sono archiviate e recuperate le informazioni su file e directory.
- Supporto concorrenza e multithreading: capacità di gestire accessi simultanei senza rallentamenti.
- Resilienza e integrità dei dati: prevenzione della corruzione, gestione dei crash e tolleranza ai guasti hardware.
- Ottimizzazione per il tipo di storage: HDD, SSD, NVMe o memorie persistenti, ciascuno con caratteristiche differenti di latenza e throughput.
A grandi linee, queste differenze determinano l’efficienza di un sistema in scenari reali, dai server di database ai carichi desktop o embedded.
Miglioramenti introdotti nel kernel Linux 6.17
Linux 6.17 porta con sé diverse innovazioni chiave che rendono questo kernel particolarmente rilevante lato file system:
- Scalabilità di EXT4 e miglioramenti del VFS. EXT4, uno dei file system più utilizzati, ha visto un incremento della scalabilità e della gestione degli attributi dei file. Il Virtual File System (VFS) ora permette di gestire attributi estesi anche su file speciali come FIFO, socket e dispositivi a blocchi. Questo consente alle applicazioni user space di operare con maggiore flessibilità sui metadati e migliora la compatibilità con nuovi carichi di lavoro.
- Introduzione del file system NOVA. Il file system NOVA (Non-Volatile Memory Accelerated) è progettato per memorie persistenti e SSD NVMe. Garantisce prestazioni elevate in termini di latenza sulle operazioni che coinvolgono i metadati e assicura tempi di recupero più brevi dopo un crash. Una scelta ideale per database, calcolo ad alte prestazioni e applicazioni enterprise critiche, migliorando drasticamente l’I/O nei sistemi più esigenti.
- Miglioramenti nella gestione dei guasti. Per file system multi-dispositivo come Btrfs e Bcachefs, il kernel Linux 6.17 introduce patch che notificano al file system la possibile sparizione di un’unità prima che l’evento possa presentarsi avvenga. Ciò riduce il rischio di corruzione e aumenta la resilienza e la stabilità in configurazioni RAID o array hardware complessi.
- Ottimizzazioni per SSD. Nel kernel Linux 6.17, è stata introdotta una nuova funzionalità per migliorare l’efficienza della scrittura di zeri su SSD, in particolare su dispositivi NVMe e SCSI. Questa funzionalità sfrutta i comandi nativi dei dispositivi per eseguire l’operazione in modo più diretto e con minore latenza, rispetto ai metodi tradizionali che richiedono più passaggi software. L’ottimizzazione è particolarmente utile in scenari nei quali è necessario “resettare” rapidamente lo spazio su disco, come nel caso della cancellazione di file temporanei o della preparazione di volumi per nuove scritture.
Kernel Linux 6.17: piattaforma ideale per confrontare i file system moderni
Il kernel Linux 6.17 rappresenta una base particolarmente solida per confrontare i file system grazie alle numerose migliorie introdotte sia a livello di scalabilità sia di gestione del VFS.
Le ottimizzazioni su EXT4, il supporto avanzato per metadati estesi, le nuove funzionalità per SSD NVMe e memorie persistenti, così come la gestione anticipata dei guasti in file system multi-dispositivo, permettono di valutare le prestazioni dei vari file system in scenari realistici e complessi.
In termini di workload, EXT4 si distingue nei carichi di lavoro generici e sequenziali, garantendo un equilibrio tra velocità e affidabilità; XFS mostra prestazioni superiori in scritture sequenziali e operazioni multi-threaded, rendendosi ideale per server database e sistemi enterprise.
F2FS brilla in I/O random su memorie flash, grazie alla sua ottimizzazione per SSD; Btrfs, con la sua architettura copy-on-write, offre robustezza e snapshot avanzati ma soffre in operazioni random intensive; OpenZFS è eccellente nei carichi di database e nella gestione dei metadati complessi.
Bcachefs, pur promettente per future implementazioni (Torvalds ha stabilito che trattasi di un progetto “mantenuto esternamente” al kernel), attualmente mostra prestazioni inferiori nei test out-of-the-box con configurazioni standard.
Performance e punti di forza dei file system su Linux
|File system
|Carichi in cui eccelle
|Carichi in cui rallenta
|Note principali
|EXT4
|I/O sequenziale, carichi generici
|I/O random intenso
|Migliorata scalabilità e gestione metadati; bilanciato e affidabile
|XFS
|Scritture sequenziali, multi-threaded
|Operazioni su singolo file piccolo
|Ottimo per database e server enterprise
|F2FS
|I/O random su SSD
|Scritture sequenziali su HDD
|Ottimizzato per memorie flash, eccellente in SSD moderni
|Btrfs
|Snapshot, carichi di lettura multi-threaded
|I/O random intensivo
|Copy-on-write robusto, ma meno performante su piccoli I/O casuali
|OpenZFS
|Gestione metadati complessi, database
|I/O sequenziale semplice
|Altamente resiliente e affidabile, più lento in scenari standard
|Bcachefs
|Carichi sequenziali multi-disco (futuro)
|Configurazioni out-of-the-box standard
|Ancora in maturazione nella mainline; promettente ma attualmente più lento