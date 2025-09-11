L'80% dei ransomware sfrutta le potenzialità dell'AI: come evitare rischi?

Nel mondo digitale contemporaneo, l’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo profondamente il panorama delle minacce informatiche, trasformando radicalmente il modo in cui gli attacchi vengono orchestrati e percepiti.

Recenti analisi su oltre 2.800 incidenti confermano una tendenza allarmante: l’80% degli attacchi ransomware sfrutta ormai strumenti e tecniche alimentate dall’AI, segnando un salto qualitativo e quantitativo nelle strategie dei cybercriminali.

Questa nuova ondata di attacchi si caratterizza per una sofisticazione senza precedenti, che rende estremamente complessa la loro individuazione tempestiva. I malintenzionati utilizzano la AI non solo per creare varianti sempre più avanzate di malware, ma anche per mettere in campo campagne di social engineering che si avvalgono di deepfake e comunicazioni fraudolente automatizzate, spesso indistinguibili da reali interazioni di assistenza clienti. L’obiettivo è ingannare sia utenti privati che dipendenti aziendali, penetrando nei sistemi attraverso l’anello più debole della catena di sicurezza: il fattore umano.

Tra malware e deepfake: l’AI al servizio del cybercrimine

A preoccupare maggiormente è l’evoluzione dei large language models (LLM), che hanno ampliato le capacità degli attaccanti in maniera esponenziale. Questi modelli, oggi alla portata di una platea sempre più vasta, vengono impiegati per potenziare tecniche di password cracking, aggirare sistemi CAPTCHA e generare automaticamente codice malevolo, abbattendo le barriere tecniche che un tempo limitavano l’accesso a queste competenze solo agli hacker più esperti.

Tale trasformazione ha creato un forte squilibrio nel settore della cybersecurity: se da un lato i difensori sono chiamati a proteggere un’infinità di punti d’accesso e sistemi eterogenei, agli attaccanti basta individuare e sfruttare una singola vulnerabilità per ottenere accesso a dati sensibili o compromettere infrastrutture critiche. L’impiego massivo dell’AI da parte dei cybercriminali amplifica ulteriormente questo divario, consentendo loro di operare a una velocità e su una scala mai viste prima, mettendo a dura prova la resilienza delle difese tradizionali.

Le strategie di difesa storicamente adottate risultano oggi inadeguate a fronte di minacce in continua evoluzione. I sistemi di sicurezza convenzionali, infatti, faticano a stare al passo con l’innovazione accelerata delle tecniche offensive, esponendo aziende e organizzazioni a rischi crescenti sia sul piano finanziario che reputazionale. In questo contesto, diventa cruciale ripensare l’approccio alla protezione dai ransomware, adottando soluzioni innovative e proattive.

Gli esperti raccomandano una strategia multilivello per contrastare efficacemente la nuova generazione di attacchi: l’automazione delle pratiche di sicurezza fondamentali — come self-healing code, self-patching e architetture zero trust — rappresenta il primo passo per ridurre la superficie di attacco e limitare l’impatto di eventuali compromissioni. Parallelamente, è indispensabile lo sviluppo di sistemi difensivi autonomi, basati su machine learning avanzato, capaci di rilevare anomalie e rispondere in tempo reale alle minacce emergenti.

Un ulteriore livello di protezione è garantito dal monitoraggio continuo, accompagnato da una reportistica dettagliata e tempestiva, che consente di prendere decisioni rapide e informate. Tecniche come la moving-target defense, che modificano dinamicamente la superficie di attacco, e la diffusione strategica di informazioni fuorvianti, complicano ulteriormente la vita agli aggressori, aumentando i costi e i rischi delle loro operazioni.