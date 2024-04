La birra Heineken lancia sul mercato un insolito telefono

Grazie a un curioso accordo tra il produttore di birra Heineken, Human Mobile Devices (HMD) e Bodega (marchio americano di streetwear), è stato lanciato sul mercato il Boring Phone.

Stiamo parlando di un telefono brandizzato con il noto birrificio, una sorta di accessorio retro capace di attirare l’attenzione dei più accaniti collezionisti di gadget digitali bizzarri. Il Boring Phone si presenta come un dispositivo semi-trasparente, con alcune caratteristiche del design che ricordano da vicino i cari e vecchi telefoni cellulari Nokia.

La scheda madre verde in bella vista e il display, che offre una retroilluminazione basata sulla stessa soluzione cromatica, sono un richiamo al marchio di birra che ha collaborato alla sua realizzazione. Ma a cosa può servire un prodotto di questo tipo?

Boring Phone di Heineken, tra trovata pubblicitaria e critica ai moderni smartphone

Secondo la presentazione ufficiale del Boring Phone, questo rappresenta un salto indietro nel tempo, presentando un prodotto che va controtendenza, offrendo solo le funzioni base legate ai telefoni di più classica concezione. Chiamate, SMS e poco di più: una sorta di anti-smartphone, per farla breve.

Come tale, viene proposto come un dispositivo in grado di resistere alle cadute molto meglio rispetto a iPhone e altri prodotti altisonanti che affollano il mercato mobile.

Il telefono è stato presentato in occasione della Milano Design Week, in fase di svolgimento proprio durante questi giorni. Secondo il comunicato che ha accompagnato la sua presentazione, questo curioso accessorio non sarà venduto, ma proposto come una sorta di regalo esclusivo per un numero non meglio identificato di fortunati.

Di fatto, il Boring Phone non è nient’altro che una trovata pubblicitaria che, allo stesso tempo, ha il merito di criticare l’abuso moderni smartphone. La sua essenzialità (e il suo nome stesso), ricordano a tutti quanto i telefoni dovrebbero essere un semplice accessorio e non il centro della nostra vita.