La Francia dice addio a Microsoft Office: cos’è LaSuite e perché guarda alla sovranità digitale

Strumenti come Microsoft Office e Microsoft 365 sono diventati nel tempo lo standard di fatto per la redazione dei documenti, la gestione dei file, la comunicazione e il lavoro collaborativo. Tuttavia, l’adozione diffusa di queste soluzioni ha sollevato interrogativi crescenti in materia di sovranità digitale, controllo dei dati pubblici, dipendenza da fornitori extra-europei e sostenibilità dei costi nel lungo periodo. È in questo contesto che nasce LaSuite, piattaforma collaborativa ufficiale dello Stato francese: un ambiente di lavoro digitale integrato che sostituisce l’uso delle suite Office commerciali all’interno della Pubblica Amministrazione, offrendo al personale pubblico strumenti equivalenti per scrittura, collaborazione, gestione documentale, comunicazione e riunioni online, ma basati su software open source, dati ospitati in Francia e una governance interamente pubblica.

Sviluppata e gestita dalla DINUM (Direction interministérielle du numérique, ente governativo francese responsabile della strategia digitale dello Stato), LaSuite non è pensata come una semplice replica di Office in chiave open source, bensì come un’infrastruttura digitale sovrana, progettata intorno ai processi reali del lavoro amministrativo. La scelta francese risponde a una strategia di lungo periodo: ridurre la dipendenza tecnologica da piattaforme proprietarie, garantire la conformità normativa e costruire un bene comune digitale capace di evolvere senza vincoli imposti da modelli di licenza o decisioni industriali esterne allo Stato.

Una suite, non una somma di applicazioni

Il valore distintivo de LaSuite risiede nella struttura integrata. Ogni strumento, dalla messaggistica alla gestione documentale, dalla videoconferenza ai fogli di calcolo collaborativi, è concepito come parte di un unico spazio di lavoro integrato. Questo approccio riduce drasticamente la frammentazione operativa che spesso caratterizza gli ambienti digitali della PA, dove strumenti eterogenei convivono senza una reale integrazione funzionale.

Applicazioni come Tchap, Visio, Docs, Grist o France Transfert sono collegate da meccanismi di interoperabilità nativa che permettono, ad esempio, di passare da una riunione online alla produzione automatica di verbali, sintesi e documenti condivisi in tempi estremamente ridotti. L’efficienza operativa non deriva quindi dall’automazione fine a sé stessa, ma dalla continuità dei flussi di lavoro.

Sicurezza e sovranità come prerequisiti, non come optional

Uno degli aspetti più rilevanti de LaSuite è la centralità attribuita alla sicurezza delle informazioni. L’adozione di un’infrastruttura conforme ai requisiti SecNumCloud (significa che i dati sono ospitati e gestiti su infrastrutture cloud certificate dallo Stato francese, con controlli molto rigorosi su sicurezza, accessi e sovranità giuridica) garantisce che i dati siano archiviati e trattati esclusivamente sul territorio francese, sotto una giurisdizione controllabile.

La sicurezza, tuttavia, non è affrontata come un vincolo che limita l’usabilità. Al contrario, l’obiettivo dichiarato è rendere strumenti ad alto livello di protezione accessibili anche a utenti non tecnici, evitando che la complessità ricada sugli agenti. Audit indipendenti, programmi di bug bounty e processi di omologazione formale contribuiscono a rendere la piattaforma adatta alla gestione di dati sensibili, pur con limiti chiari rispetto alle informazioni classificate.

La reversibilità totale dei dati, ovvero la possibilità di recuperare e spostare tutti i dati e documenti in qualsiasi momento, senza vincoli tecnici o formati proprietari è garantita dall’uso di formati standard aperti. Documenti, presentazioni e basi di dati possono essere esportati senza vincoli proprietari, preservando la libertà di evoluzione futura dei sistemi informativi pubblici.

Governance pubblica e costi sotto controllo

Un altro tratto distintivo è il modello di governance. Le scelte strategiche sulla roadmap della piattaforma non sono demandate a fornitori esterni, ma condivise tra più amministrazioni attraverso un club di cofinanziatori interministeriali. Il meccanismo consente di allineare lo sviluppo degli strumenti alle esigenze reali dei diversi contesti amministrativi, evitando derive puramente commerciali.

La mutualizzazione delle risorse, unita alla trasparenza dei costi, permette inoltre una pianificazione economica più prevedibile. In un settore spesso caratterizzato da licenze onerose e costi opachi, LaSuite introduce un modello che privilegia la sostenibilità finanziaria senza sacrificare la qualità tecnologica.

Come funziona tecnicamente l’accesso unificato a LaSuite

L’accesso unificato a LaSuite si basa su un meccanismo di Single Sign-On (SSO) che consente agli agenti pubblici di autenticarsi una sola volta e di accedere a tutti i servizi della piattaforma senza ripetere la procedura di login. Il sistema è garantito dall’integrazione con ProConnect, il servizio di identità digitale dell’amministrazione francese.

Dal punto di vista tecnico, ProConnect svolge il ruolo di Identity Provider (IdP) centrale. L’utente si autentica presso ProConnect utilizzando credenziali verificate e, una volta validata l’identità, riceve un token di autenticazione conforme agli standard di federazione delle identità (come OpenID Connect o SAML). Il token è poi riconosciuto dai diversi servizi di LaSuite — messaggistica, documenti, videoconferenza, gestione file — che agiscono come Service Provider (SP).

Ogni applicazione della suite non gestisce quindi direttamente le credenziali dell’utente, ma si limita a verificare la validità del token e i relativi attributi di sicurezza (identità, appartenenza organizzativa, diritti di accesso). L’obiettivo è ridurre la superficie di attacco, semplificare la gestione degli account e consentire una revoca centralizzata degli accessi in caso di cambio di ruolo o cessazione delle funzioni.

Note finali

LaSuite non è concepita come una piattaforma generalista aperta al pubblico o alle imprese. L’accesso diretto è riservato agli agenti della funzione pubblica dello Stato e ai soggetti che operano formalmente con l’amministrazione nell’ambito di missioni specifiche. Attori privati, aziende o associazioni possono quindi essere coinvolti solo come utenti invitati, con diritti limitati e circoscritti nel tempo e nello scopo, tramite il sistema di identità federata basato su ProConnect.

Al di fuori di questo perimetro, LaSuite non è destinata all’uso interno delle organizzazioni private, pur restando tecnicamente riutilizzabile: essendo basata su software open source, chiunque può teoricamente distribuire e gestire una propria istanza sotto la propria responsabilità.

Il posizionamento della Francia nel contesto europeo

La scelta francese si distingue per il livello di integrazione e di ambizione. Molti Paesi dell’Unione hanno adottato approcci parziali, combinando soluzioni commerciali con strumenti open source o sviluppi interni limitati a singoli ambiti (posta, identità digitale, videoconferenza). La Francia, al contrario, ha investito nella costruzione di un ambiente di lavoro pubblico completo, coordinato e governato centralmente, facendo della sovranità digitale un obiettivo operativo e non solo dichiarativo.

Questa impostazione riflette una visione fortemente statale del digitale, che privilegia controllo, conformità e sicurezza anche a costo di ridurre la flessibilità o l’apertura verso servizi esterni.

Una nota critica: privacy, VPN e anonimato

È noto come la Francia adotti una linea particolarmente rigorosa — talvolta percepita come intransigente — nei confronti di strumenti che tutelano anonimato e privacy, come VPN, servizi di cifratura avanzata o piattaforme che limitano la tracciabilità degli utenti. L’approccio, spesso motivato da esigenze di sicurezza nazionale e contrasto agli abusi, ha suscitato critiche in ambito europeo e tra gli attori più sensibili ai diritti digitali.

Tuttavia, LaSuite va letta in un quadro diverso. Non nasce per sorvegliare o limitare l’azione degli utenti, ma per sottrarre il lavoro pubblico a logiche di dipendenza tecnologica e a infrastrutture non controllate, garantendo al contempo standard elevati di sicurezza e protezione dei dati. In questo senso, pur inserendosi in una tradizione statale forte e regolatoria, la piattaforma rappresenta un unicum nel contesto europeo.

Un risultato raro di coordinamento pubblico

Al di là delle valutazioni politiche o culturali, LaSuite è il risultato di un impegno pubblico ben orchestrato: governance condivisa, uso maturo dell’open source, investimenti continui e una visione di lungo periodo. Pochi Stati membri hanno dimostrato la capacità di trasformare il tema della sovranità digitale in un’infrastruttura concreta, adottata su larga scala e integrata nei processi quotidiani dell’amministrazione.