La funzione Posizione in tempo reale di WhatsApp arriva anche su Instagram

Attraverso un post sul blog ufficiale di Instagram, la piattaforma ha comunicato che offrirà presto la funzione Posizione in tempo reale.

Questa implementazione è tutt’altro che sorprendente: la stessa funzionalità era già disponibile su WhatsApp che, come Instagram, fa parte della grande famiglia di Meta. In una prima fase di test, Posizione in tempo reale dovrebbe essere disponibile solo in alcuni territori, anche se sul blog non è stato specificato quali zone verranno interessate da tale prova.

Cosa comporta questa nuova funzione? Se la stessa confermerà quanto proposto su WhatsApp, consentirà agli utenti di condividere la propria posizione per un massimo di un’ora o di collocare un pin sulla mappa. Questa è di fatto l’unica grande differenza rispetto all’app appena citata: WhatsApp, infatti, permette la condivisione live fino a 8 ore.

Si tratta di un qualcosa di potenzialmente utile per farsi trovare da amici o familiari o se si sta partecipando a eventi come concerti o raduni.

Posizione in tempo reale su Instagram: utilità e privacy della funzione

Come ricordato da Instagram, Posizione in tempo reale funziona con messaggi privati, chat con un singolo interlocutore o di gruppo. Per questioni di privacy questa è inoltre disattivata come impostazione predefinita e, in caso di attivazione, l’app fornirà comunque dei promemoria per ricordare che il tracciamento è funzionante.

Questa implementazione interessante non è l’unica che interessa Instagram. Nello stesso post sul blog ufficiale si parla di oltre 17 pacchetti di sticker per i DM, con un totale di 300 nuovi contenuti da condividere nelle chat.

Altra piccola ma valida implementazione riguarda la possibilità di personalizzare i nomi degli utenti in chat e DM. Ciò permette di aggiungere soprannomi, limitando tale personalizzazione alla singola chat. Queste novità seguono l’introduzione di un nuovo sistema, basato sull’Intelligenza Artificiale, per identificare gli utenti che falsificano l’età per iscriversi al social.