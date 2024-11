La nuova app mobile Yahoo Mail integra interessanti funzioni AI

Anche Yahoo, così come tante altre aziende tecnologiche, ha deciso di cavalcare l’onda inarrestabile dell’Intelligenza Artificiale. La compagnia ha infatti annunciato Yahoo Mail, un’app mobile per la gestione della posta elettronica che offre alcune funzionalità molto interessanti.

In fase di presentazione l’applicazione è stata presentata come capace di aiutare l’utenza a navigare con facilità attraverso le proprie e-mail, con la possibilità di sfruttare l’AI per riassumere messaggi, gestire risposte e svolgere altre azioni legate comunemente alla posta elettronica da smartphone.

Proprio in ottica mobile, Yahoo Mail offre riepiloghi di e-mail su una sola riga, proprio grazie all’ausilio di suddetta tecnologia. Anche i suggerimenti per le risposte generati dall’AI risultano a portata di dito, rendendo il telefono la piattaforma ideale per tenere sotto controllo la posta.

Yahoo Mail e le sue funzioni AI: un degno concorrente per Gmail?

La nuova funzione legata alle azioni rapide permette agli utenti di visualizzare fatture, tracciare pacchi, aggiungere eventi al calendario e svolgere altre azioni con un semplice tocco.

Sempre grazie all’AI, Yahoo Mail è in grado di gestire notifiche personalizzate, con tanto di avviso alla ricezione di e-mail catalogate come di grande importanza per l’utente. A ciò va aggiunta la funzione per creare bozze o per modificare il tono di quelle già realizzate.

Altra interessante possibilità è quella di annullare le iscrizioni alle newsletter o eliminare in blocco i messaggi di un determinato utente. Dulcis in fundo vi è la funzionalità che facilita la pulizia delle vecchie e-mail, molto utile per chi tende ad accumularle con una certa facilità.

Gmail, anche grazie alle recenti novità resta un punto di riferimento per il settore. Nonostante ciò, Yahoo Mail riesce a convincere come client mobile per la posta elettronica, candidandosi a serio competitor per lo strumento di Google.