La programmazione Sky in streaming da 6,99 €/mese: ecco la promo di NOW

Con NOW è possibile accedere alla programmazione di Sky in streaming, in modo semplice e flessibile oltre che con una spesa contenuta. Il servizio propone tre diversi Pass: il Pass Entertainment che include serie TV e show, il Pass Cinema permette di accedere all’offerta di Sky Cinema e il Pass Sport, che racchiude tutta la programmazione sportiva di Sky. Con i Pass di NOW è possibile seguire sia i canali Sky che accedere ai contenuti on demand.

I vari Pass sono disponibili in versione mensile senza vincoli oppure con un abbonamento mensile ma con 12 mesi di permanenza minima. Si parte da 6,99 euro al mese con l’offerta completa (con tutti e tre i Pass) che parte da 24,99 euro al mese. C’è sempre la possibilità di aggiungere l’Opzione Premium, dal costo di 5 euro al mese, che aggiunge la possibilità di sfruttare 2 visioni in contemporanea e elimina la pubblicità dai contenuti on demand.

Le offerte di NOW

NOW consente all’utente di poter scegliere i Pass da attivare, con anche la possibilità di disattivare il rinnovo in qualsiasi momento. Ecco le promozioni disponibili in questo momento:

Pass Entertainment : 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi

: 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema : 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi

: 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium : 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi

: 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi Pass Sport : 24,99 euro al mese oppure 14,99 euro al mese per 12 mesi

: 24,99 euro al mese oppure 14,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema + Pass Sport: 36,99 euro al mese oppure 24,99 euro al mese per 12 mesi

