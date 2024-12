La prossima mossa di NVIDIA? L'azienda punta forte sui robot umanoidi

Sebbene NVIDIA abbia raggiunto traguardi straordinari focalizzandosi sull’hardware per PC, la compagnia ha da tempo dimostrato di potersi distinguere anche in altri mercati. A quanto pare, la compagnia statunitense potrebbe vivere un 2025 all’insegna della robotica.

L’azienda, già attiva nel settore, sembra aver intenzione di lavorare per introdurre una nuova generazione di computer compatti per robot umanoidi, denominati Jetson Thor, il cui lancio è previsto entro la prima metà dell’anno che sta per iniziare.

Durante la conferenza annuale della compagnia nel marzo 2024, il CEO Jensen Huang ha presentato una serie di robot alimentati dai chip NVIDIA, sottolineando l’intenzione di non competere direttamente con produttori già affermati come Tesla, ma piuttosto di fornire supporto a “centinaia di migliaia” di aziende che già lavorano offrendo robot ai propri clienti (o hanno intenzione di farlo nel breve periodo). Deepu Talla, vicepresidente della divisione robotica di NVIDIA, ha dichiarato che l’azienda si posizionerà come un fornitore OEM per questi marchi.

Il grande salto di NVIDIA: dall’hardware PC ai robot

La decisione della compagnia di Santa Clara di espandere la sua offerta nel campo dei robot umanoidi è motivata da due importanti innovazioni tecnologiche: l’esplosione dei modelli di Intelligenza Artificiale generativa e la capacità di addestrare i robot in ambienti simulati.

Questi due elementi permetteranno agli automi di apprendere e adattarsi a situazioni reali in modo più efficace rispetto al recente passato. NVIDIA deve agire con decisione in questo ambito, visto che alcuni suoi grandi clienti (come Amazon e Google) stanno cercando di rendersi indipendenti per quanto riguarda la produzione di chip AI.

Dal canto suo, l’azienda americana ha una certa esperienza sul campo, forte della sua collaborazione con Tesla per la realizzazione del robot umanoide Optimus. Con l’arrivo dei Jetson Thor, NVIDIA intende posizionarsi come leader nella fornitura delle risorse necessarie per creare e gestire i prossimo prodotti del settore siano essi indirizzati verso il settore commerciale o quello industriale.