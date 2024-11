La pubblicità su Google TV potrebbe diventare molto più fastidiosa

Google TV è un’ottima piattaforma, anche se la quantità di pubblicità fa storcere il naso a diversi utenti. Per loro sfortuna, la situazione sembra essere destinata a peggiorare in futuro.

Nel corso degli ultimi anni gli annunci sono gradualmente aumentati, raggiungendo la scheda Per te o, in alcuni casi, palesandosi come spot a schermo intero con tanto di audio. Google non vuole però fermarsi e ha ideato un ulteriore step in questo processo.

Stando a quanto riportato dal sito 9to5Google, ben presto potrebbero essere proposti dei codici QR di grandi dimensioni posizionati di fianco agli annunci. Le prime pubblicità di questo tipo sembrano essere riconducibili alla console Xbox e a una Range Rover.

Al momento la nuova strategia pubblicitaria sembra circoscritta al territorio statunitense ma, in caso di primi test positivi, questi nuovi annunci potrebbero essere utilizzati a livello mondiale.

Pubblicità su Google TV e codici QR: cosa cambia sulla piattaforma?

Google sembra avere intenzione di semplificare il meccanismo legato al codice QR. In genere, la quasi totalità delle fotocamere dei telefoni odierni, permettono di inquadrare un codice e di accedere all’URL associato allo stesso.

Con i QR code proposti da Google TV sarà possibile semplicemente cliccare sul codice stesso per accedere al collegamento che consente di raggiungere una pagina dove il codice è molto più grande e visibile. Di fianco allo stesso, viene poi presentata anche una dicitura esaustiva che recita: “Scan the QR code to visit the advertiser link” (ovvero Scansiona il codice QR per visitare il link dell’inserzionista)

Nonostante questa iniziativa, per forza di cose, non può che irritare parte dell’utenza, va tenuto conto che le entrate pubblicitarie rappresentano il sostentamento per Google TV. Per fortuna, vi sono anche notizie positive riguardo la piattaforma. Un update di inizio mese ha infatti introdotto una novità decisamente più piacevole.