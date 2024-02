La smart TV TCL 4K da 50" batte Samsung ed LG, il prezzo è STRACCIATO

Amazon stupisce gli utenti e lancia uno sconto clamoroso oggi sulla sua piattaforma: la smart TV TCL da 50″ è disponibile in promozione. Il prodotto, uno dei più acquistati degli ultimi tempi, è attualmente tra i migliori in assoluto grazie alla sua risoluzione in 4K e al suo design senza bordi.

Grazie allo sconto del 22%, oggi la televisione costerà 349,90 €. Compresi nel prezzo due anni di garanzia e anche la spedizione rapida entro il fine settimana.

La nuova smart TV di TCL è una QLED, costa il 22% in meno

Tecnicamente siamo di fronte ad un prodotto top nella sua gamma, in quanto la smart TV di TCL presenta componenti eccezionali e una tecnologia di prima scelta. Essendo una QLED, riproduce un’infinità di sfumature e colori concedendo dunque immagini brillanti e super realistiche.

I 50″ riescono a dare sfogo ad un vero spettacolo grazie alla risoluzione 4K incentivata dalla tecnologia HDR. Il sistema operativo è il punto di forza assoluto, in quanto Google TV garantisce un’estrema versatilità e soprattutto una fluidità senza precedenti. Per chi volesse governarla con la voce, ampio spazio agli assistenti vocali Google ed Alexa.

In conclusione, siamo al cospetto di una televisione fantastica, ben realizzata, performante e soprattutto poco costosa. Non è da sottovalutare il brand, in quanto TCL è ormai il secondo a livello mondiale. Da qui si capisce l’effettiva qualità di questa smart TV, che infatti non ha eguali soprattutto grazie al suo prezzo di vendita.

Amazon ne garantisce l’acquisto permettendo uno sconto del 22%, per cui un risparmio di ben 100 €. Il costo finale corrisponde a 349,90 € e ci sono due anni di garanzia disponibili con la spedizione rapida entro il fine settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.