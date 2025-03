La stampante scrive testi casuali: colpa di un aggiornamento di Windows 10 e 11

Microsoft ha confermato l’esistenza di un problema legato alle stampanti USB, che ha cominciato a manifestarsi dopo l’installazione degli aggiornamenti rilasciati a partire da gennaio 2025. Le stampanti collegate a sistemi Windows 10 22H2 e Windows 11 (versioni 22H2 e 23H2) scrivono testi casuali, inclusi comandi di rete e caratteri insoliti. Il bug in questione riguarda in particolare le stampanti dual-mode, ovvero quelle che supportano sia il protocollo USB Print che l’IPP (Internet Printing Protocol) over USB.

Windows 10 e Windows 11 inviano comandi errati alle stampanti USB

Dopo l’applicazione dell’aggiornamento KB5050092 e successivi, si è verificata una situazione anomala che coinvolge le stampanti USB. Quando la stampante è riaccesa o ricollegata, il sistema invia comandi errati alla stampante, che a sua volta inizia a stampare stringhe di testo spesso recanti l’intestazione POST /ipp/print HTTP/1.1 . Il messaggio può essere seguito da altri riferimenti relativi al protocollo IPP.

Gli utenti che affrontano questo problema notano che la stampa inizia in modo imprevisto, specialmente quando la stampante è riconnessa al dispositivo o dopo che è stata accesa. L’errore sembra inoltre essere più frequente sui sistemi in cui è installato un driver di stampa che supporta il protocollo IPP.

Soluzioni proposte da Microsoft

Microsoft ha risposto al problema introducendo una correzione tramite il sistema di “Rollback dei problemi noti” (KIR), una funzionalità di Windows che consente di annullare gli aggiornamenti problematici non relativi alla sicurezza. L’intervento sarà distribuito automaticamente in un futuro aggiornamento di Windows, ma Microsoft ha nel frattempo fornito una soluzione temporanea per i dispositivi aziendali.

Per risolvere il problema sui dispositivi adoperati in ambienti business, gli amministratori IT devono installare e configurare i seguenti criteri di gruppo, a seconda delle macchine utilizzate (il problema sembra non riguardare gli utenti di Windows 11 24H2):

Dopo l’installazione, i criteri possono essere trovati sotto nell’editor sotto Configurazione del computer, Modelli amministrativi. Gli amministratori devono utilizzare l’Editor Criteri di gruppo per applicare la configurazione alla versione di Windows corretta, quindi riavviare i dispositivi interessati così da rendere effettive le modifiche.