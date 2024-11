La TV ESPN sta testando un avatar basato sull'AI generativa

ESPN sta testando un avatar generato dall’Intelligenza Artificiale chiamato FACTS.

Questo dovrebbe essere utilizzato nel contesto di contenuti dedicati al football americano universitario e, a detta dell’emittente televisiva, l’avatar dovrebbe fornire un’accurata analisi sportiva, offrendo però alcuni spunti di divertimento.

Tra i contenuti che FACTS proporrà ai telespettatori vi sono dati tratti da ESPN analytics, con informazioni e statistiche legate a giocatori e squadre che partecipano agli eventi sportivi.

Sebbene questa applicazione dell’AI al contesto televisivo catturi lo sguardo del pubblico, non la prima volta che i due mondi vengono a stretto contatto. La stessa ESPN, per esempio, ha già portato l’AI sul proprio sito Web, con riassunti dei match generati artificialmente.

ESPN puntualizza: FACTS non sostituirà i giornalisti e professionisti simili

Per funzionare FACTS si affida a ACE (Avatar Cloud Engine) di Nvidia, con l’integrazione di Azure OpenAI per potenziare l’elaborazione del linguaggio ed ElevenLabs per le sue capacità di conversione del testo in voce.

L’avatar AI è stato presentato nel contesto dell’evento ESPN Edge Innovation Conference, con l’emittente che ha voluto puntualizzare come FACTS non è stato creato per sostituire giornalisti o altri professionisti in carne ed ossa.

In fase di presentazione, è stato spiegato come il progetto sia da considerarsi come un test rispetto all’innovazione e per creare un nuovo canale comunicativo che renda i dati ESPN analytics alla portata di tutti. L’avatar FACTS è ancora in fase di sviluppo e, al momento attuale, non è dato sapere quando sarà operativo a tutti gli effetti.

Visto il sorgere di nuove tecnologie come OpenAI Voice Engine e soluzioni simili, esperimenti di questo tipo diventeranno con tutta probabilità molto diffusi nel corso dei prossimi anni.