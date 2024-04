La Xiaomi Redmi Smart Band 2 costa 20 EURO e batte l'Apple Watch

Lasciati rapire da un dispositivo indossabile di livello che costa poco ed è riconosciuto tra i migliori in circolazione. Oggi Amazon offre in super sconto la famosissima Xiaomi Redmi Smart Band 2, un bracciale intelligente che monitora l’attività fisica in tutto e per tutto.

Grazie al 34% in meno, il prezzo crolla improvvisamente ad un totale di 22,99 €. In questo modo il costo risulta estremamente accessibile, portando il dispositivo di Xiaomi a classificarsi di diritto come best-buy di giornata. Ordinando oggi il prodotto, sarà già domani a casa vostra con spedizione veloce gratuita.

Leggerissima ed efficiente: su Amazon la Xiaomi Redmi Smart Band 2 è in sconto

L’occhio viene fin da subito rapito dallo splendido display da 1,47″ di ampiezza di tipo TFT. La sua luminosità è stupefacente e garantisce la lettura delle informazioni anche sotto una luce del sole accecante.

La tecnologia TFT poi è utilissima per far durare quanto più possibile la batteria, che infatti è il vero punto di forza di questa Xiaomi Redmi Smart Band 2. Il prodotto arriva ad avere un’autonomia pari a circa 14 giorni con una sola ricarica. Leggero e sottile, questo bracciale intelligente è perfetto sia per monitorare i parametri vitali che oltre oltre 30 tipologie di allenamento diverse.

Un’altra peculiarità per cui consigliamo caldamente l’acquisto di questa Xiaomi Redmi Smart Band 2 è la sua accuratezza. Riesce infatti a misurare con grande precisione il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno e le fasi del sonno. Chiunque volesse utilizzarla in acqua, può farlo liberamente grazie alla sua resistenza fino a 50 metri.

Lo sconto Amazon del 34% permette di non farsi problemi nell’acquistare questo splendido bracciale. Oggi costa infatti solo 22,99 € con spedizione in 24 ore e con due anni di assistenza gratuita.