L'AI è la prossima rivoluzione: ecco i token per ottenere guadagni da 100x

L’uso dell’intelligenza artificiale (AI) con la tecnologia blockchain può portare a una migliore scalabilità, sicurezza ed esperienza utente.

Sulla scia di questi vantaggi, c’è stato un aumento degli asset criptovalutari guidati dall’AI nel settore della DeFi. Secondo un recente rapporto, il mercato dell’AI blockchain dovrebbe crescere con un CAGR del 23,6% e si prevede che raggiungerà i 970 milioni di dollari entro il 2027.

Molti analisti di criptovalute ritengono che l’AI possa avere un impatto significativo sugli usi delle criptovalute. Attualmente gli esperti ritengono che InQubeta (QUBE), RenderNetwork (RNDR) e Singularity.NET (AGIX) potrebbero registrare dei guadagni da 100x nei prossimi mesi..

InQubeta è una nuova rete di criptovalute alimentata dalla blockchain di Ethereum. Aiuta le startup a sfruttare l’intelligenza artificiale per i loro progetti e a trovare finanziamenti dagli investitori.

L’ecosistema InQubeta ha lasciato gli utenti di criptovalute impressionati dalle sue caratteristiche all’avanguardia. Dopo che il suo finanziamento in prevendita ha recentemente superato i 6,7 milioni di dollari, InQubeta ha ottenuto un posto nelle liste delle migliori ICO di criptovalute del 2023 di molti analisti.

InQubeta: investire in progetti di AI futuristici

Tramite InQubeta, le startup possono trovare opportunità imparziali e un meccanismo che dà potere sia agli investitori che alle imprese che desiderano raccogliere capitali.

Il suo modello è stato creato per rendere la raccolta fondi trasparente ed equa. La piattaforma ha una criptovaluta nativa nota come token QUBE che viene utilizzata per regolare i pagamenti all’interno dell’ecosistema InQubeta.

La disponibilità totale di token QUBE è di 1,5 miliardi e più della metà è in vendita. I token rimanenti vengono utilizzati per pagare le spese operative della piattaforma.

QUBE può anche essere messo in staking per ottenere un reddito passivo. L’opportunità è ideale per gli utenti di criptovalute alle prime armi che stanno ancora imparando a conoscere gli investimenti in criptovalute. Possono guadagnare ricompense in criptovalute senza vendere i token. Le ricompense vengono assegnate da una pool finanziata con i proventi delle tasse.

InQubeta opera secondo un modello democratico. Tutte le modifiche al protocollo devono essere approvate dai titolari dei token prima di essere implementate. I titolari di token ricevono privilegi di voto che possono utilizzare per votare a favore di una modifica proposta. Questi diritti speciali li aiutano a prevenire modifiche inutili e a garantire i migliori interessi della piattaforma.

QUBE può essere acquistata in prevendita per ottenere guadagni a lungo termine e dovrebbe essere nella tua lista se non riesci a decidere quali criptovalute acquistare ora.

Il suo modello deflazionistico può aiutare gli acquirenti a registrare buoni rendimenti e protegge il wallet di criptovalute dall’inflazione. L’offerta del token QUBE è sempre inferiore alla domanda sul mercato.

La scarsità dell’offerta impedisce ai prezzi di fluttuare quando l’inflazione è alta. Se l’offerta aumenta, i token in più vengono rapidamente bruciati per renderli nuovamente scarsi.

Render Network: rendering su GPU più accessibile e conveniente

Render Network è considerata una delle migliori criptovalute da acquistare in quanto ha democratizzato il settore dello spazio di rendering su GPU.

Si tratta di una piattaforma scalabile e sicura per connettere sistemi di rendering inattivi con artisti e studi di produzione per aiutarli a creare contenuti 3D. Artisti e creatori possono utilizzare la potenza delle GPU per renderizzare le opere d’arte.

La piattaforma decentralizzata offre servizi di rendering su GPU a prezzi accessibili, garantiti dal token nativo RNDR. Gli intermediari vengono eliminati e gli artisti possono ricevere pagamenti migliori per i loro servizi attraverso l’ecosistema Render.

I pagamenti per un’opera d’arte commissionata vengono tenuti in deposito fino alla verifica del lavoro finale. Di recente la piattaforma è passata alla blockchain Solana perché il team ha ritenuto che fosse una rete più veloce ed economica.

SingularityNET: democratizzare l’accesso ai servizi di AI

SingularityNET è una piattaforma popolare che consente ai creatori di contenuti di creare, monetizzare e vendere i propri servizi di intelligenza artificiale. È alimentata dalla criptovaluta AGIX e vanta una fedele community di sostenitori.

Funge da mercato digitale per tutto ciò che riguarda l’AI e alimenta le innovazioni con aggiornamenti regolari. Gli utenti possono cercare e testare algoritmi di AI da un’ampia libreria che viene aggiornata regolarmente dai fornitori di servizi di AI.

I creatori possono potenziare le loro soluzioni integrando i servizi di AI di SingularityNET. C’è anche un portale di pubblicazione dove gli utenti possono creare, modificare e gestire i loro servizi di AI.

Conclusione

Le criptovalute basate sull’intelligenza artificiale come InQubeta, Singularity.NET e RenderNetwork sono tra gli altcoin da tenere d’occhio quest’anno.

Questi tre token sono adatti a tutte le categorie di investitori in criptovalute. Singularity.NET e Render sfruttano l’intelligenza artificiale per agevolare artisti e creatori di contenuti, mentre InQubeta aiuta le startup ad accelerare la loro crescita.

Queste promettenti piattaforme hanno registrato una crescita robusta nonostante le turbolenze sul mercato e si prevede che saranno tra i leader del mercato delle criptovalute nel 2024. Gli acquirenti possono anche diversificare i loro wallet aggiungendo queste criptovalute a lungo termine.

