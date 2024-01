L'alternativa Shiba Inu registra una impennata di popolarità

Shiba Inu (SHIB), una meme coin di lunga data, sta navigando su una rotta strategica, come ha rivelato lo sviluppatore principale Shytoshi Kusama il 10 gennaio 2024. Dall’altra parte emerge un nuovo concorrente, NuggetRush (NUGX), in mezzo all’ondata di nuovi altcoin che si contendono l’attenzione. Si distingue per la sua capacità di fondere in modo armonioso i mondi del gioco, dei token non fungibili (NFT) e della gaming finance (GameFi). Ecco perché NuggetRush sta diventando più popolare di Shiba Inu.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu segnala progressi e mosse strategiche: svelate le intuizioni dello sviluppatore principale, la partnership di dominio e le dinamiche di approvvigionamento

Il 10 gennaio 2024, lo sviluppatore principale di Shiba Inu (SHIB), Shytoshi Kusama, ha accennato a notevoli progressi nell’ambiziosa tabella di marcia del progetto. Le sue dichiarazioni, pubblicate su X, offrono spunti sulla direzione strategica di Shiba Inu (SHIB) e sulla sua integrazione nell’infrastruttura generale di Internet.

Hey, #SHIBARMY! While everyone is focused on approved or not, hacked or not, we remained focused on creating what we said we would: A Network State. Since I'm hearing a lot of Web 3 but not enough WEB, let's talk about #SHIB NAME TOKENS. 1/ — Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) January 9, 2024

Kusama ha detto che mentre gli altri si concentravano sulle notizie di approvazione di ETF su Bitcoin, Shiba Inu si concentrava sulla creazione di un Network State. Nello spiegare la direzione del progetto, ha sottolineato l’importanza dei domini nel mondo digitale.

In un’ottica di adozione, Shiba Inu (SHIB) sta collaborando con D3 per richiedere il dominio di primo livello (TLD) .shib, con l’obiettivo di avere un impatto massiccio nel panorama di Internet.

Altrove, i dati di Santiment pubblicati il 9 gennaio hanno evidenziato che l’offerta di token Shiba Inu sugli exchange è scesa al 7,38% rispetto a sei mesi fa, quando l’offerta di SHIB nei wallet degli exchange era dell’8,60%. Il calo è importante per la tesi del recupero del prezzo di Shiba Inu, perché un crollo delle riserve sugli exchange segnala un’imminente impennata del prezzo dopo la diminuzione della pressione di vendita.

Secondo gli esperti, Shiba Inu (SHIB) si sta preparando a salire in modo esponenziale nell’imminente ciclo rialzista. Un’altra metrica on-chain che potrebbe catalizzare i guadagni di SHIB è il volume di trading. Attualmente il suo volume di trading è in aumento, fatto che suggerisce un crescente livello di attività che riflette la domanda della criptovaluta da parte dei partecipanti al mercato.

Nonostante questi sviluppi, l’interesse per la criptovaluta è diminuito, con conseguente calo del valore. Il 10 gennaio, SHIB aveva un valore di 0,000009503 $, con un calo del 10,44% nell’ultima settimana. Gli analisti si aspettano che SHIB inizi a salire a gennaio fino a raggiungere 0,000009815 $, grazie all’aumento dell’attività sulla sua rete.

Gemma emergente: NuggetRush (NUGX) brilla nel mondo di gioco, NFT e GameFi

Mentre Shiba Inu (SHIB) si afferma come meme coin dominante, sta arrivando un’ondata di nuovi altcoin che cercano di attirare l’attenzione degli investitori e dominano lo spazio delle notizie sulle criptovalute. Tra i token emergenti, NuggetRush (NUGX) si distingue per la perfetta fusione dei mondi del gioco, dei token non fungibili (NFT) e della gaming finance (GameFi).

In ogni caso, cosa distingue NuggetRush (NUGX) dalla massa?

In primo luogo, offre un’esperienza di gioco impressionante, con il vantaggio che i minatori artigianali delle nazioni in via di sviluppo ricevono un aiuto reale per ogni pepita d’oro digitale estratta nel gioco. La sapiente fusione tra gioco e influenza del mondo fisico offerta da NuggetRush (NUGX) è ciò che la maggior parte degli investitori sta cercando. Pertanto, la maggior parte degli investitori considera NuggetRush (NUGX) una buona criptovaluta da acquistare oggi.

Inoltre, questa piattaforma ha nuovi personaggi attivi che fungono da token non fungibili (NFT) da gioco e da collezione. NuggetRush (NUGX) non è una semplice meme coin perché è stata progettata con innovazioni avanzate come il meccanismo di staking degli NFT che genera un APY del 20%. Inoltre, offre un marketplace NFT decentralizzato guidato dalla community in cui vengono quotati gli NFT più popolari.

NuggetRush (NUGX) consolida la sua posizione di migliore criptovaluta GameFi integrando l’esclusiva collezione RUSHGEM, che comprende NFT unici riscattabili esclusivamente in oro fisico. A questo proposito, NuggetRush (NUGX) mira ad affermarsi come una valuta alternativa degna di nota, con un’enorme attrattiva e prospettive impressionanti.

NUGX è al quarto round della sua prevendita, con un valore di 0,015 $. Quando la prevendita si concluderà, la criptovaluta sarà quotata sui principali exchange di criptovalute a 0,020 $, con un profitto del 33,33% per gli attuali investitori. NuggetRush ha venduto almeno 143 milioni di token e raccolto oltre 1,6 milioni di dollari. Questi guadagni impressionanti fanno di NUGX una migliore criptovaluta da acquistare subito.

