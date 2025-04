Il mercato dei dispositivi di streaming accoglie una novità con il lancio del Thomson Cast 150, un dongle compatto che punta a colmare il vuoto lasciato dal Chromecast. Dopo che Google ha deciso di ritirare il popolare dongle in favore del più costoso e ingombrante Google TV Streamer, Thomson ha colto l’opportunità di presentare una soluzione moderna, accessibile e allo stesso tempo comunque performante.

Questo nuovo dongle 4K si distingue per il formato plug-and-play, apprezzato dagli utenti per la semplicità di utilizzo. Il dispositivo supporta lo streaming in 4K, offrendo un’esperienza visiva di alta qualità a un prezzo che si preannuncia competitivo. Anche se il costo ufficiale non è stato ancora comunicato, si prevede che sarà in linea con quello del predecessore di Google.

Dal punto di vista tecnico, il Thomson Cast 150 non delude le aspettative. Il prodotto dotato di un processore quad-core Cortex A35, GPU ARM Mali-G31, 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Queste specifiche garantiscono prestazioni fluide anche con contenuti ad alta risoluzione. Inoltre, il supporto per tecnologie avanzate come Dolby Atmos e Dolby Vision lo rende ideale per gli appassionati di home cinema, assicurando un’esperienza audiovisiva di alto livello.

Thomson Cast 150 è l’erede di Google Chromecast?

Un altro elemento che merita attenzione è il telecomando incluso, che adotta il design di riferimento più recente di Google. Tra le novità principali spicca il pulsante dedicato alla Live TV, posizionato strategicamente al centro per un accesso immediato.

Questa funzionalità è già stata annunciata da Google per i futuri dispositivi dotati di Google TV, dimostrando come Thomson abbia voluto integrare caratteristiche all’avanguardia. Inoltre, il telecomando offre tasti di accesso rapido ai principali servizi di streaming, come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney Plus, per una navigazione più intuitiva e veloce.

Il lancio di Thomson Cast 150 rappresenta una controtendenza interessante in un mercato dove i dispositivi di streaming stanno diventando sempre più costosi e voluminosi. Restano ora da scoprire il prezzo ufficiale e la data di disponibilità sul mercato, ma le premesse fanno ben sperare per il successo di questo nuovo dongle.