L'app di Netflix smetterà di funzionare su questi dispositivi a breve

Come è risaputo, le applicazioni in genere durano per un certo periodo di tempo a bordo dei dispositivi, designando così un periodo di compatibilità ben preciso. Quando si va avanti con le nuove edizioni dei sistemi operativi, si tratta di un anno in meno in cui quella determinata applicazione supporterà uno smartphone o un tablet e a quanto pare ora il discorso riguarda una delle piattaforme più famose al mondo. L’app Netflix in queste ore sta facendo tanto parlare di sé: a quanto pare infatti il colosso dello streaming presto smetterà di funzionare sugli iPhone e iPad più vecchi che non supportano almeno iOS 17.

Ciò significa che diversi dispositivi verranno tagliati fuori dalla lista di supporto. Chi possiede infatti ‌iPhone‌ 8 e ‌iPhone‌ 8 Plus, così come il primo ‌iPhone‌ X, ma anche il primo ‌iPad Pro‌ e gli ‌iPad‌ di quinta generazione, dovrà dire addio a Netflix.

Netflix saluta i dispositivi Apple che non supportano iOS 17 o iPadOS 17

Sta per arrivare ufficialmente per tutti iOS 18, la nuova versione del sistema operativo dedicato agli iPhone. Questo decreta dunque la perdita del supporto di Netflix per molti altri dispositivi di casa Apple, come ad esempio quelli che non possono eseguire iOS 17. Chi è rimasto intrappolato con iOS 16 dovrà infatti dire definitivamente addio alla famosa piattaforma streaming.

In realtà non dovrebbe essere una sorpresa per gli utenti che usano un iPhone costantemente. In genere qui questi smartphone, quando si va avanti di due edizioni senza che questi possano aggiornare, tendono a perdere il supporto di diversi applicativi molto famosi.

Qualcuno potrebbe definirla obsolescenza pianificata ma è inevitabile secondo gli esperti che un iPhone che è al suo settimo o ottavo anno sta effettivamente invecchiando sia per quanto riguarda le specifiche che le caratteristiche, anche nel caso in cui gli utenti abbiano provveduto a cambiare la batteria costringendolo a funzionare.