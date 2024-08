L'app Google Home rinnova l'interfaccia: ecco i principali cambiamenti

Come riportato dal sito di Android Police, Google è a lavoro per cambiare l’interfaccia dell’app di Google Home. I primi segnali di questo restyling sono ben visibili con l’app aggiornata alla versione 3.20.1.8 di Google Home Public Preview, con sostanziali interventi nel contesto dei controlli per il termostato ma anche per quanto concerne l’interfaccia generale.

In seguito all’aggiornamento, l’app Nest e le icone della dashboard energetica vengono collocate sotto i controlli principali del termostato, con una piccola modifica alla forma delle stesse. L’ingranaggio delle impostazioni e il menu di overflow restano invece posizionati nella parte superiore del display.

Sotto gli utenti possono interagire con parametri come temperatura desiderata, modalità, umidità, controlli della ventola e altri aspetti. Non stiamo di certo parlando di una rivoluzione ma di qualche semplice “ritocco” che Google ha attuato per rendere ancora più piacevole l’utilizzo dell’app.

Restyling Google Home: ecco quando la nuova interfaccia potrebbe essere disponibile per tutti

Rispetto al passato, l’interfaccia rinnovata di Google Home permette all’utente di regolare l’impostazione della temperatura direttamente dal menu preferiti, senza ulteriori passaggi attraverso il pannello di controllo del termostato (come avveniva finora).

Per quanto riguarda il rilascio ufficiale del nuovo aggiornamento, non vi sono ancora indicazioni chiare. Nonostante ciò, con Google in procinto di lanciare il nuovo Nest Learning Thermostat il 20 agosto, è prevedibile che tale evento sarà accompagnato proprio dal debutto della nuova interfaccia.

Negli ultimi mesi il colosso di Mountain View ha già messo mano a Google Home, migliorando l’esperienza utente. Lo scorso aprile, per esempio, oltre a integrare il supporto per le videocamere Nest, gli sviluppatori hanno reso l’app funzionante anche offline. Per quanto concerne i restyling grafici, invece, una delle ultime grandi modifiche proposte agli utenti risale al giugno dello scorso anno.