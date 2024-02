L'app Note di Apple ha un grave BUG, si blocca improvvisamente

Che l’applicazione Note di Apple sia una delle applicazioni fondamentali del sistema iOS è ormai risaputo. È perfettamente sincronizzata con tutti i dispositivi del marchio, a partire dall’iPhone fino ad arrivare ad iPad e Mac, supportando peraltro vari stili di formattazione e anche un’interfaccia generalmente molto intuitiva e funzionale.

A differenza di tante altre applicazioni che servono per prendere appunti con funzionalità avanzate, questa è anche gratuita. Sfortunatamente però, dopo che Apple ha rilasciato iOS 17, l’app Note ha cominciato a bloccarsi e a manifestare altri malfunzionamenti per un numero sempre più alto di utenti. In queste settimane si stanno accumulando migliaia di segnalazioni.

L’app Note di Apple si blocca improvvisamente e va in crash

Le diverse segnalazioni, che in realtà vanno avanti da diversi mesi a questa parte, stanno facendo risaltare sempre di più la questione. Il problema sembra riguardare la sincronizzazione di iCloud poiché la maggior parte degli utenti che riscontrano i blocchi improvvisi di Note, riferiscono che una volta disattivata la sincronizzazione iCloud, l’app sarebbe in grado di funzionare normalmente.

Nel momento in cui invece la sincronizzazione viene riattivata, l’app ritorna a bloccarsi pochi istanti dopo l’apertura. Molti riferiscono che, quando subentrano blocchi e crash improvvisi, risulta impossibile scrivere nuove note o anche cercare e visualizzare quelle più vecchie.

Il problema risulta bello grosso, dal momento che la sincronizzazione delle note dei dispositivi di Apple è uno dei vantaggi primari dell’utilizzo dell’intero ecosistema.

Gli utenti hanno provato in più modi a risolvere; apparentemente un piccolo numero di utenti è ci sarebbe riuscito. Come riferiscono alcune esperienze, qualcuno avrebbe risolto semplicemente disinstallando l’applicazione per poi reinstallarla. Si potrebbe provare dunque percorrendo questa strada, anche se sono molte le persone che riferiscono invece di non aver eliminato il bug. Al momento Apple non si è pronunciata in merito, per cui non si sa come andrà a finire.