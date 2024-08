L'app Reader di ElevenLabs è in grado di leggere testo in 32 lingue

La startup ElevenLabs, impegnata nel contesto dell’Intelligenza Artificiale per quando concerne contenuti audio, ha reso disponibile la sua nuova app Text-to-Speech nota come Reader in tutto il mondo. In passato questo interessante software era disponibile solo nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada.

Oltre al lancio globale però, l’app ha riservato una grande sorpresa per i suoi utenti: Reader è infatti in grado di supportare non solo l’inglese, ma un totale di 32 lingue, tra i quali figurano spagnolo, francese, portoghese, arabo, mandarino, hindi e ovviamente anche l’italiano.

Potenzialità e limiti dell’apprezzabile Reader di ElevenLabs

Reader è una soluzione molto interessante, in quanto permette agli utenti di “ascoltare” diversi contenuti testuali come file PDF, ePub, articoli o newsletter. Nonostante ciò va considerato che, probabilmente per questioni di diritti, i file di Kindle e Apple Books non sono inclusi in questa lista.

Chi si affida al software può scegliere tra diverse voci disponibili e, per chi sceglie l’inglese, non mancano quelle relative a diverse grandi star del passato come Judy Garland, James Dean e Burt Reynolds (con tanto di concessa licenza dai rispettivi eredi). A colpire gli utenti è la naturalezza della voce, ben distante da soluzioni simili che spesso appaiono robotiche e poco piacevoli.

L’app Reader è gratuita e non propone un sistema a crediti. Nonostante ciò, per sostenere il proprio lavoro, ElevenLabs sta pensando di offrire una versione premium dell’app, pur mantenendo un servizio gratuito più che adeguato per la maggior parte degli utenti.

Di fatto, nonostante ChatGPT offra già da diverse settimane una voce ai propri utenti, quanto proposto con Reader può risultare molto utile per chi ha problemi di vista e ha dunque difficoltà a leggere documenti e file simili.