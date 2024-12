Lazio-Inter gratis su DAZN: ecco come vederla senza abbonamento

DAZN continua la sua sperimentazione volta ad offrire alcune partite in chiaro del campionato di Serie A. Dopo Milan-Napoli, sarà la volta di Lazio-Inter, posticipo di lusso della prossima giornata del torneo che si giocherà lunedì 16 dicembre alle ore 20.45.

Per procedere alla visione della partita basterà essere iscritti alla piattaforma DAZN senza sottoscrivere alcun tipo di abbonamento.

Come guardare Lazio-Inter gratis su DAZN

Il funzionamento è davvero molto semplice e non serve fare granché a dire il vero: basta che tu abbia un account attivo con cui accedere alla piattaforma DAZN, selezionare la partita il giorno dell’evento e iniziare la visione dalla tua smart TV, PC, smartphone, tablet o console da gioco.

Se non ce l’hai ti sarà sufficiente crearlo inserendo il tuo indirizzo e-mail: non sarai obbligato a sottoscrivere alcun tipo di abbonamento, ma ti basterà selezionare Lazio-Inter per vedere la partita.

Come nel caso precedente, il consiglio è quello di registrarsi in anticipo, magari già adesso, e il giorno della partita sintonizzarsi il prima possibile per essere sicuri di accedere. La visione in diretta di Lazio-Inter sarà possibile infatti fino a un massimo di 2 milioni di utenti. Quindi, non ti resterà che essere sufficientemente veloce.