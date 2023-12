Le 13 app Android che sono in grado di prendere il controllo degli smartphone

Purtroppo il mondo Android ogni giorno è disseminato di pericoli e a poterne risentire sono ovviamente gli utenti con i loro smartphone. Ultimamente il team di McAfee avrebbe scoperto nuovi titoli molto pericolosi, in grado di contenere malware senza che nessuno se ne accorga.

Purtroppo molti dei titoli in questione sono installati direttamente tramite il Google Play Store ed è per questo che le persone ci cascano. Tutti si fidano infatti ciecamente del famoso market dedicato agli smartphone Android, senza però sapere che può nascondere involontariamente dei tranelli. Secondo quanto riportato durante le ultime ore infatti ci sarebbero diversi titoli infetti che si troverebbero in svariate categorie.

Google elimina i titoli ma il problema persiste: gli utenti Android sono in pericolo

Google avrebbe già già provveduto a rimuovere tutte le app in questione ma ovviamente c’è un problema problema: sono ancora disponibili sugli store di terze parti. A testimoniare la problematica in corso è il numero di download, che in alcuni casi sarebbe andato bene oltre i 100.000.

Le applicazioni in questione sono in grado di ottenere dei privilegi all’interno delle impostazioni di accessibilità, consentendo ai malintenzionati di prendere il controllo del dispositivo. È proprio in quel momento che sul telefono viene scaricato un playload che riesce ad eseguire delle azioni in maniera automatica, come cliccare sugli annunci. Con questa truffa, in molti avrebbero perso i loro soldi dalle carte di credito.

Questo in basso è l’elenco delle applicazioni in questione che sono state rimosse, che possono purtroppo essere molto pericolose: