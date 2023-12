Le 3 criptovalute più importanti da tenere d'occhio in questa tendenza rialzista

NuggetRush (NUGX), un innovativo gioco minerario NFT, immerge i giocatori nelle sfide dell’estrazione mineraria artigianale e promette rendimenti sostanziali grazie al gioco strategico e allo staking di NFT. Nel frattempo, Polkadot (DOT) è esploso con una notevole impennata del 20%, spinta da partnership strategiche e da una gamma di casi d’uso in espansione. Invece, Ethereum (ETH) ha dovuto affrontare delle incertezze dopo aver ritardato alcuni traguardi della rete. Cosa succederà a NuggetRush, Polkadot ed Ethereum nel 2024? Scopriamolo qui di seguito.

NuggetRush (NUGX): rivelare l’emozionante mondo dei giochi minerari NFT con un enorme potenziale di investimento

NuggetRush (NUGX) è un gioco minerario con un enorme potenziale per diventare uno dei progetti NFT più popolari. Questo gioco consiste in una corsa mineraria in cui i giocatori estraggono ricompense come l’oro. NuggetRush (NUGX) offre ai giocatori un ambiente stimolante che riproduce la vita quotidiana dei minatori artigianali.

I giocatori creano gallerie, scavano pozzi e utilizzano diverse strategie di campionamento del terreno reali. L’obiettivo principale è quello di avviare una fiorente attività mineraria. I giocatori devono trovare e scavare le ricompense materiali. In cambio, NuggetRush (NUGX) offre ai giocatori le attrezzature e i personaggi NFT più belli.

È interessante notare che il gioco ricompensa i giocatori con valuta di gioco. I giocatori investiranno la valuta di gioco per migliorare i loro personaggi e i macchinari necessari. Questa strategia aumenta il loro valore, che i giocatori possono acquistare sul marketplace di NuggetRush (NUGX).

Infine, NuggetRush (NUGX) offre lo staking NFT, che consente ai giocatori di guadagnare tenendo i propri asset. Questo aumenta anche le opportunità di guadagno per gli utenti di NuggetRush (NUGX).

L’ICO blockchain di NuggetRush ha registrato un ROI del 30% dal suo lancio. Nel primo round della prevendita di NUGX, il suo valore era di 0,01 $, mentre ora è salito a 0,013 $. Il quarto round della prevendita di NuggetRush (NUGX) aumenterà a 0,015 $. Inoltre, NUGX sarà quotata a 0,02 $. Considerati i potenziali guadagni, si tratta di uno dei migliori investimenti in criptovalute.

Polkadot (DOT) sale di oltre il 20%: un rialzo spinge DOT verso nuovi traguardi grazie a partnership strategiche e casi d’uso in crescita

Polkadot (DOT) si è unita alla tendenza rialzista dopo che gli investitori hanno spinto il suo valore di oltre il 20% il 9 dicembre 2023. Anche se non si tratta del primo mega rialzo di Polkadot (DOT) negli ultimi tempi, la criptovaluta sembra avere una resistenza minima alle attuali prospettive di prezzo. I guadagni sono ora i maggiori che Polkadot (DOT) ha registrato dal febbraio 2023.

Come evidenziato di recente dal protocollo, la partnership tra Kilt Protocol e Deloitte ha fatto sì che Polkadot (DOT) venisse considerato uno dei protocolli blockchain più utilizzati nella gestione della catena di approvvigionamento globale.

Questo caso d’uso evidenzia la forza generale di Polkadot (DOT) come un’azienda che sfrutta molteplici casi d’uso. La rete di Polkadot (DOT) ha stretto partnership strategiche con altri protocolli come Cardano (ADA) per aumentare presto le sue funzionalità e la sua portata.

Il 10 dicembre Polkadot (DOT) era quotata a 7,22 $. Secondo gli esperti, Polkadot (DOT) continuerà a salire fino a raggiungere i 7,65 $ entro la fine del 2023, grazie agli sviluppi della sua rete.

Ethereum (ETH) affronta le turbolenze: l’aggiornamento di Cancun ritarda tra le discussioni degli sviluppatori e le whale fanno mosse significative

Mentre il prezzo di Ethereum (ETH) aumenta, l’interesse per la rete è cresciuto. Nonostante ciò, il miglioramento del sentimento di ETH potrebbe presto essere compromesso da nuovi aggiornamenti sullo sviluppo di Ethereum. Il 9 dicembre 2023, il team di Ethereum (ETH) ha deciso di ritardare la distribuzione dell’aggiornamento Cancun.

Questo è stato deciso quando gli sviluppatori di Ethereum (ETH) si sono recentemente riuniti per il loro 176° incontro, discutendo degli aggiornamenti per migliorare la rete. Ora stanno testando l’aggiornamento Cancun/Deneb, che mira ad aumentare l’efficienza e la sicurezza di Ethereum (ETH).

Nel frattempo, una whale popolare per le sue influenti mosse su Ethereum ha trasferito 3.700 ETH su Binance il 9 dicembre. L’equivalente di ETH trasferito è di 8.720.000 $. Gli esperti non sono ancora sicuri di quali siano le prossime mosse della whale.

Il 10 dicembre, Ethereum (ETH) aveva un valore di 2.357,64 $. Gli analisti prevedono che ETH salirà a 2.557,64 $ entro la fine del 2023, sostenuto dall’aumento della domanda e dallo slancio rialzista dell’intero settore delle criptovalute.

