Le 3 migliori altcoin che esploderanno a dicembre: BNB, ADA e QUBE

Il 2023 si avvicina rapidamente alla fine, ma secondo i migliori analisti il mese di dicembre potrebbe essere il più rialzista. Al fine cavalcare appieno l’onda rialzista, i migliori 3 altcoin pronti a esplodere questo mese sono Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) e InQubeta (QUBE).

Questo articolo esplorerà il fascino di questi token e il motivo per cui si tratta delle migliori criptovalute in cui investire. Iniziamo.

InQubeta (QUBE): la migliore scelta di dicembre

InQubeta (QUBE) ha mostrato un notevole potenziale sin dal lancio dell’ICO. Ha raccolto ben 6,1 milioni di dollari e sembra che stia prendendo sempre più slancio. Si prevede che questo dicembre aggiungerà un altro paio di milioni alla sua raccolta fondi, perché gli investitori sperano di cavalcare l’onda rialzista.

Una delle principali attrattive di InQubeta è il suo mix di AI e blockchain. Intende risolvere una sfida critica nel settore dell’AI sfruttando la blockchain e diventando la prima piattaforma di crowdfunding per le startup AI attraverso le criptovalute, risolvendo così il problema della raccolta fondi.

Le startup di AI raccoglieranno fondi coniando opportunità di investimento, che saranno rappresentate come NFT basate su azioni e offerte agli investitori. Il loro acquisto farà sì che gli sviluppatori raccolgano capitali, mentre gli investitori possiederanno partecipazioni in promettenti imprese di AI.

Inoltre, il suo significativo potenziale di crescita è un’altra attrattiva. La prevendita è attualmente nella quinta fase e un token ha un prezzo di soli 0,0161 $. Secondo gli analisti, il prezzo salirà di 30 volte, fatto che la rende la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

Binance Coin (BNB): rimbalzo previsto

In mezzo all’incertezza che circonda Binance e Binance Coin (BNB), il token sembra stia guadagnando slancio. Ricordiamo che a novembre Changpeng Zhao si è dimesso dalla carica di CEO a causa di accuse di corruzione e violazioni di riciclaggio di denaro. Questo sviluppo ha fatto il giro del mondo delle criptovalute e BNB ha subito degli effetti.

Nonostante ciò, negli ultimi giorni BNB ha guadagnato trazione e sembra pronta a recuperare i livelli di prezzo persi. Attualmente la quotazione è inferiore a 230 $ ma, secondo gli esperti, nelle poche settimane che restano prima della fine dell’anno, si riprenderà.

In qualità di uno dei migliori altcoin sul mercato, si prevede un’impennata dei prezzi. Anche la sua forte community ne promuoverà la crescita, facendo posizionare BNB come buona criptovaluta da acquistare.

Cardano (ADA): un investimento promettente

Cardano (ADA) è una piattaforma di blockchain e smart contract leader nel settore. Il suo obiettivo è la creazione di applicazioni decentralizzate. La quotazione è aumentata gradualmente dal minimo di settembre e la community è ottimista su un forte rialzo entro la fine dell’anno.

Secondo un analista, il prezzo di Cardano raggiungerà 0,5 $ nelle prossime settimane. Considerata la previsione rialzista, ADA è una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

Dato che ADA è destinata a esplodere presto, si tratta di uno dei token da tenere d’occhio. Se non hai ancora aggiunto Cardano al tuo wallet, questo è probabilmente un segnale per farlo.

Conclusione

Se vuoi cavalcare l’onda rialzista di dicembre, i token da considerare sono BNB, Cardano e InQubeta. Hanno un potenziale di crescita significativo e svolgono ruoli importanti nel panorama delle criptovalute. Inoltre, hanno guadagnato slancio, fatto che li rende le migliori criptovalute in cui investire.

