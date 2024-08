Le app di Google appaiono sui laptop Windows più recenti

Google, in modo molto silenzioso, sta gradualmente apparendo con una sua applicazione sui nuovi laptop Windows.

Grazie all’app Essentials, capace di includere tutti i più comuni servizi legati all’azienda di Mountain View (come Foto e Messaggi), Google farà la sua apparizione su diversi nuovi portatili di HP.

Attraverso alcuni link proposti da Essentials sarà inoltre possibile scaricare anche altre app. Anche se non è ancora chiaro quali altri servizi saranno disponibili attraverso i link appena citati, nell’immagine apparsa nell’annuncio ufficiale di Google sono apparsi diversi nomi noti, come Fogli, Google Drive e Google One (quest’ultimo servizio dovrebbe offrire una prova gratuita di due mesi a chi si iscrive tramite Essentials) anche se la lista potrebbe essere molto più lunga.

L’app Essentials appare sui laptop Windows HP: ecco cosa è stato rivelato su questo software

Secondo quanto comunicato, HP includerà Google Essentials in diverse linee di laptop. Tra di esse figurano computer come Envy, Pavilion, Omen e tanti altri.

Stando a quanto sostenuto da Google, la sua presenza sui nuovi portatili sarà discreta, offrendo all’utente la possibilità di mantenere il controllo della sua esperienza. Essentials può essere disinstallata, così come possono essere singolarmente disinstallate le app al suo interno. Nell’annuncio non è stato specificato se Essentials è scaricabile anche su computer più datati o meno.

Una presenza molto interessante per i videogiocatori tra le app installabili è costituita da Google Play Games. Questa permetterà infatti di giocare ad alcuni videogiochi popolari (come Clash of Clans) direttamente dal proprio computer. Non solo: alcuni titoli dovrebbero garantire salvataggi cross-progression, ovvero la possibilità di continuare una partita salvata da dispositivo Android sul proprio laptop HP.