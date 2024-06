Le autorità di Singapore avvertono le imprese sul ransomware Bitcoin, mentre gli investitori sono entusiasti di Raboo

Molte segnalazioni da parte delle aziende che utilizzano criptovalute sono state inviate alle autorità di Singapore, poiché un attacco informatico noto come ransomware Bitcoin sta diventando dilagante nel paese.

Nel frattempo, la prevendita di Raboo ha suscitato molta eccitazione tra gli investitori, avvicinandosi ai 2 milioni di dollari in fondi totali raccolti. Dato il successo di questa prevendita, Raboo (RABT) dovrebbe essere considerato uno dei migliori investimenti in criptovalute del 2024? Scopriamolo insieme.

Consigli di sicurezza informatica per le imprese: Singapore avverte contro il malware Akira

Di recente, a Singapore c’è stata una crescente minaccia alla sicurezza informatica da parte di Akira, una forma popolare e pericolosa di malware responsabile del furto di ben 42 milioni di dollari da oltre 250 organizzazioni in Nord America, Europa e Australia nell’ultimo anno. A Singapore, si ritiene che il malware stia minacciando le aziende con il ransomware Bitcoin, un tipo di attacco informatico in cui gli hacker criptano i dati della vittima e richiedono un pagamento in criptovaluta per sbloccarli.

A causa della prevalenza di tali attacchi informatici da parte del malware Akira, molte segnalazioni sono state presentate alla Cyber Security Agency di Singapore. In risposta a queste segnalazioni, le autorità di Singapore hanno fortemente consigliato alle imprese di non pagare alcun riscatto richiesto dagli attaccanti di Akira, poiché farlo potrebbe portare a ulteriori attacchi.

Inoltre, le autorità hanno suggerito vari approcci affinché le aziende implementino piani robusti per contrastare gli attacchi informatici, come l’abilitazione dell’autenticazione multi-fattore, la disabilitazione delle porte e dei collegamenti ipertestuali non utilizzati e il filtraggio del traffico di rete. Per le aziende che sono state compromesse, si consiglia di segnalare immediatamente l’incidente, piuttosto che interagire con gli attaccanti.

