Le metriche on-chain invitano alla cautela per Ripple (XRP) a 0,70$

Mantle (MNT) e InQubeta (QUBE) sono emerse come le migliori criptovalute da acquistare oggi con la possibilità di ottenere enormi guadagni nei prossimi mesi e oltre. I prezzi di MNT sono aumentati del 18% nell’ultimo mese, mentre quelli di QUBE sono saliti del 130% dall’inizio della prevendita.

Anche Ripple (XRP) ha suscitato l’interesse degli investitori negli ultimi tempi, visto che i suoi prezzi sono aumentati del 30% nell’ultimo mese. Nonostante ciò, gli indicatori tecnici, come il momentum a 0,0758, indicano che i token potrebbero essere ipercomprati al momento e quindi un drastico calo potrebbe essere all’orizzonte.

InQubeta è uno dei nuovi progetti DeFi lanciato quest’anno e intende creare un modo alternativo per investire nell’intelligenza artificiale (AI), consentendo agli investitori di evitare i requisiti, spesso ingiusti, che molti percorsi di investimento convenzionali prevedono, come ad esempio importi minimi che molti non possono permettersi.

Migliori criptovalute da acquistare oggi: InQubeta (QUBE) è destinata a una crescita esponenziale al momento del lancio

I prezzi di QUBE sono più che raddoppiati dalla fase beta della prevendita e si prevede una crescita del 90% prima del lancio sugli exchange. Si tratta di una delle opportunità più redditizie nello spazio delle criptovalute e si prevede una crescita esponenziale una volta conclusa la prevendita e resi disponibili i token sugli exchange.

L’approccio inventivo di InQubeta per rendere più semplice l’investimento nell’AI posiziona il progetto per un successo a lungo termine, visto che nei prossimi anni verranno destinati alla tecnologia oltre 1,5 trilioni di dollari. L’ecosistema fornisce una rete reciprocamente vantaggiosa per le startup che hanno bisogno di capitali e per i finanziatori che cercano di collaborare con le aziende di AI.

L’AI è in procinto di rimodellare molti settori industriali in tutto il mondo e le perturbazioni che provoca porteranno all’apertura di nuove opportunità di investimento. InQubeta è una di queste opportunità ed è posizionata per crescere in modo proporzionale al settore dell’AI, man mano che la tecnologia si diffonde.

Ecco come funziona il processo di investimento di InQubeta:

Le startup AI si iscrivono a InQubeta e vengono valutate dal team operativo.

Se approvate, queste aziende raccolgono capitali coniando opportunità di investimento in token non fungibili (NFT). Chiamati anche token ERC20 , questi token non possono essere duplicati, garantendo la loro autenticità. Gli smart contract garantiscono che gli investitori ricevano tutte le ricompense loro assicurate.

, questi token non possono essere duplicati, garantendo la loro autenticità. Gli smart contract garantiscono che gli investitori ricevano tutte le ricompense loro assicurate. Gli NFT vengono pubblicati nella lista dei token ERC20 in modo che gli investitori possano conoscerli meglio ed effettuare acquisti con QUBE.

in modo che gli investitori possano conoscerli meglio ed effettuare acquisti con QUBE. Gli investitori possono rivendere questi token in qualsiasi momento sul marketplace o tenerli con sé, in quanto il loro valore si apprezza in linea con la crescita delle aziende che li hanno prodotti.

I prezzi di Mantle (MNT) rimbalzano con un’impennata del 18%

La recente impennata del prezzo di MNT è stata in parte attribuita alla sua recente integrazione con Ondo Finance per il lancio di USDY, un token con rendimento supportato da asset tangibili. Il nuovo token mira a offrire un’alternativa più stabile alle tradizionali stablecoin. Per la sua struttura utilizza applicazioni finanziarie decentralizzate.

Il lancio di USDY segue la creazione di un ponte che collega Mantle al primo layer di Ethereum. L’obiettivo è quello di cambiare il modo in cui operano le criptovalute che generano rendimento.

Gli investitori sono favorevoli ai recenti cambiamenti di Mantle e si prevede un’ulteriore crescita.

La tendenza al rialzo di Ripple (XRP) potrebbe essere terminata

Anche se gli investitori in Ripple hanno registrato di rendimenti del 31% negli ultimi 30 giorni, alcuni analisti avvertono gli investitori che una forte inversione di tendenza potrebbe essere all’orizzonte quando il suo momentum raggiunge 0,07658, mentre gli analisti ottimisti prevedono che i prezzi potrebbero raggiungere i 10 $ nel 2024.

Il progetto Ripple continua ad espandersi, integrandosi di recente con SBI Remit per elaborare transazioni nell’Asia sud-occidentale.

Riepilogo

QUBE e MNT sono due delle migliori criptovalute da acquistare oggi per ottenere notevoli profitti nelle prossime settimane e oltre. QUBE è destinata a crescere di 2x durante le fasi rimanenti della prevendita e fino a 100x una volta rilasciata sugli exchange.

