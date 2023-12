Le principali opportunità del 2024 per chi ha mancato Bitcoin ed Ethereum

Considerato il tanto atteso ciclo rialzista ora in atto e il 2024 proprio dietro l’angolo, gli operatori sul mercato stanno esplorando le opportunità valide per le criptovalute, soprattutto dopo aver perso diverse possibilità, tra cui Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). Passando ai token della finanza decentralizzata, uno dei nuovi progetti DeFi che mostra un potenziale di guadagno sostanziale è BorroeFinance ($ROE), un asset digitale in grado di offrire rendimenti significativi come BTC ed ETH.

BorroeFinance ($ROE) sarà in grado di registrare dei guadagni elevati come le migliori criptovalute? Scopriamolo!

Previsione del prezzo di BorroeFinance per il 2024

I token DeFi stanno acquisendo popolarità tra le criptovalute, e molti di essi, tra cui BorroeFinance ($ROE), offrendo agli investitori la possibilità di ottenere enormi profitti. Oltre alle sue previsioni di prezzo interessanti, BorroeFinance ($ROE) svolge un’ampia gamma di funzioni che lo rendono uno dei migliori progetti DeFi. Si tratta di un mercato in cui gli utenti e i creatori di Web3 possono scambiare elementi quali royalties, fatture, abbonamenti e tanto altro in cambio di denaro.

In qualità di entità focalizzata sul miglioramento delle finanze di individui e business, BorroeFinance rappresenta un’opportunità per chi ha bisogno di fondi. Ciò che distingue BorroeFinance dagli altri token DeFi è il suo impegno assoluto per la sicurezza degli utenti. La piattaforma sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per valutare la sua capacità di rischio, assicurando che gli utenti siano al sicuro da qualsiasi attacco mentre navigano sulla sua interfaccia.

Per quanto riguarda il percorso dei prezzi, BorroeFinance ($ROE) offre una delle proiezioni più incredibili mai viste in un token DeFi. $ROE è cresciuta del 75% dall’inizio della prevendita, passando da 0,01 a 0,0175 dollari. Nel frattempo, si prevede che il prezzo del token DeFi subirà un ulteriore aumento del 128,5%, rendendo BorroeFinance ($ROE) la migliore criptovaluta in cui investire prima del 2024.

Bitcoin si dirige verso i 50.000 $; riuscirà a sfondare?

Alla luce del rialzo sul mercato che ha visto la criptovaluta di punta, il Bitcoin (BTC), superare la soglia dei 40.000 $ per la prima volta in oltre venti mesi, sono nate speculazioni sulla sua possibile ascesa a 50.000 $. CryptoQuant, una piattaforma di analisi sul mercato, ha condiviso la sua opinione sul futuro percorso del prezzo di Bitcoin il 10 dicembre, notando diversi fattori che potrebbero contribuire alla sua crescita. Il fornitore di informazioni ha innanzitutto accennato all’aumento delle attività sulla rete Bitcoin (BTC), indicandolo come un fattore rilevante che potrebbe innescare una traiettoria al rialzo di BTC.

Inoltre, la liquidità affluisce costantemente nella rete, con il possesso di Bitcoin (BTC) per tutto l’anno da parte delle whale che ha raggiunto un livello record. Questo rapporto suggerisce che Bitcoin (BTC) è su una strada positiva e potrebbe fare presto un balzo verso i 50.000 $. Inoltre, l’indicatore di mercato Bitcoin Bull-Bear di CryptoQuant, una metrica utilizzata per identificare lo stato sul mercato, ha rivelato che BTC è attualmente rialzista.

Come mostra il grafico, Bitcoin (BTC) è salito del 9,55% da 39.972 $ a 43.789 $ tra il 4 e il 10 dicembre. Secondo le previsioni di CryptoQuant, per raggiungere i 50.000 $, Bitcoin deve aumentare del 9,54%. Rispetto a $ROE, BTC ha una proiezione relativamente più contenuta.

Ethereum ha superato i 2.300 $; enorme vendita a breve?

Ali Martinez, una figura nota nello spazio delle criptovalute, ha messo in luce i recenti sviluppi della rete Ethereum (ETH). Su X il 10 dicembre, Ali ha osservato che le whale hanno iniziato a prendere profitti dopo che Ethereum (ETH) ha superato i 2.300 $. Di conseguenza, prevede un crollo nei prossimi giorni.

In genere, le prese di profitto spingono il prezzo di un asset verso il basso. Nel caso di Ethereum, Ali ritiene che l’influenza dominante delle whale sulla rete potrebbe far crollare ETH al di sotto dei 2.000 $. Nonostante ciò, le prospettive generali di Ethereum (ETH) rimangono ottimistiche, visto lo stato positivo del mercato.

Tra il 4 e il 10 dicembre, Ethereum (ETH) ha guadagnato il 7,27%, passando da 2.192 $ a 2.352 $. Secondo le previsioni di Ali, Ethereum (ETH) potrebbe subire un calo del 15% nei prossimi giorni. Questa previsione fa sì che gli investitori preferiscano $ROE a ETH.

