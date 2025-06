Le videocamere Ring ora hanno una funzione AI utilissima

La tecnologia fa un passo avanti con l’ultima innovazione di Ring, che introduce una nuova funzionalità chiamata Video Descriptions. Questa caratteristica rivoluzionaria utilizza l’intelligenza artificiale per fornire notifiche testuali dettagliate e contestualizzate, rendendo molto più comodi da usare i campanelli video e le telecamere di sicurezza.

Ring: le video descrizioni AI

La novità appena annunciata da Ring consiste nell’usare l’AI per descrivere testualmente l’azione che ha causato l’attivazione della telecamera e la conseguente notifica.

Gli utenti ora possono ricevere notifiche che descrivono esattamente cosa sta accadendo, come ad esempio “Persona che consegna un pacco” o “Animale che attraversa il cortile”.

Questa funzione, disponibile inizialmente per gli abbonati Ring Premium in Nord America, rappresenta un salto di qualità nella sicurezza domestica. Grazie all’intelligenza artificiale, gli utenti possono ridurre la necessità di controllare continuamente l’app per interpretare le notifiche, risparmiando tempo e migliorando l’efficienza.

L’innovazione è progettata per identificare rapidamente cosa ha attivato il sensore di movimento, fornendo informazioni precise e immediate direttamente sulla notifica ricevuta.

Quando arrivano le video descrizioni AI

Compatibile con tutti i modelli di dispositivi Ring, la funzionalità si distingue per la sua versatilità e per il valore aggiunto che offre agli utenti. Le videodescrizioni AI sono in distribuzione in USA e Canada in questi giorni e arriveranno in futuro negli altri mercati dove Ring è presente. Ring ha già annunciato che l’espansione internazionale della funzione è prevista a breve, permettendo anche agli utenti europei di beneficiare di questa tecnologia avanzata.

Tuttavia, è necessario un abbonamento al servizio cloud di Ring per attivarle, perché solo con questo abbonamento le immagini riprese vengono inviate ai server di Ring, dove possono essere anche elaborate dall’AI.

Non è la prima volta che Ring utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare i suoi prodotti: già all’inizio dell’anno, l’azienda aveva introdotto “Smart Video Search”, una funzione che consente di cercare eventi specifici nelle registrazioni utilizzando il linguaggio naturale.