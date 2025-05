LegoGPT: ora l'AI può creare i set LEGO gratis

Chi non ha mai immaginato di poter tradurre le proprie idee in costruzioni LEGO con un semplice comando vocale? Grazie a LegoGPT, questa fantasia diventa realtà. Sviluppato dai ricercatori della Carnegie Mellon University, questo rivoluzionario modello di intelligenza artificiale permette di generare progetti LEGO personalizzati partendo da descrizioni testuali semplici e intuitive.

La tecnologia dietro LegoGPT

Il cuore di LegoGPT risiede in un modello linguistico autoregressivo, capace di prevedere in sequenza i mattoncini da aggiungere, organizzandoli dal basso verso l’alto. Durante il processo di creazione, il sistema verifica continuamente che ogni elemento sia presente nel catalogo LEGO e che la struttura sia fisicamente costruibile.

Questa innovazione si distingue per un meccanismo di controllo avanzato che permette di tornare all’ultimo stato stabile nel caso in cui venga rilevata un’instabilità strutturale. In questo modo, il design finale risulta sempre realizzabile, sia manualmente che tramite automazione.

StableText2Lego: l’archivio dei mattoncini digitali

Alla base di questa tecnologia c’è il dataset StableText2Lego, un archivio che comprende oltre 47.000 costruzioni LEGO, rappresentanti più di 28.000 oggetti tridimensionali unici. La creazione di questo archivio segue un processo articolato: dalle descrizioni testuali si generano mesh 3D, successivamente convertite in griglie voxel 20x20x20 per determinare la disposizione iniziale dei mattoncini. I progetti vengono poi sottoposti a test di stabilità e arricchiti con descrizioni dettagliate generate da GPT-4.

LegoGPT è gratis

Disponibile gratuitamente su GitHub, LegoGPT offre un’opportunità unica di integrazione con altri sistemi di intelligenza artificiale, come quelli per l’elaborazione di immagini. Una delle applicazioni più interessanti consiste nella possibilità di fotografare i propri mattoncini LEGO per ricevere suggerimenti su cosa costruire con essi. Le prospettive future includono lo sviluppo di applicazioni dedicate, rendendo questa tecnologia accessibile a un pubblico ancora più ampio. Questo strumento apre nuovi orizzonti nella combinazione tra creatività umana e innovazione tecnologica, trasformando concetti astratti in costruzioni concrete in modo fluido e intuitivo.