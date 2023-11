LG 32GN63T UltraGear, un monitor da gioco performante ad un prezzo super

Il Black Friday di Amazon continua a stupire gli interessati con una carrellata di promozioni che coinvolgono diverse tipologie di prodotti. In questo articolo, infatti, vogliamo segnalarvi l’ottima iniziativa riservata al monitor LG 32GN63T UltraGear, che ora è disponibile al prezzo di 249,99€ anziché 299,99€, grazie ad uno sconto del 17%.

Questo monitor rappresenta una delle migliori opzioni per i giocatori, dai casual gamer ai professionisti del settore. Le sue caratteristiche lo rendono la scelta ideale per chi desidera ottenere il massimo dalle proprie sessioni di gioco. Innanzitutto, vanta una risoluzione QHD da 2560 x 1440 pixel, e dunque offre immagini cristalline e dettagliate, mentre la frequenza di aggiornamento di 165 Hz garantisce un gameplay fluido e privo di ritardi.

Inoltre, i giocatori possono vedere ogni dettaglio dell’azione e reagire rapidamente alle situazioni in gioco, grazie al suo tempo di risposta di 1 ms, che assicura un gameplay fluido e privo di ritardi. Oltre a ciò, è pienamente compatibile con G-Sync e FreeSync Premium, che assicurano una sincronizzazione perfetta tra la scheda grafica e il monitor, eliminando problemi come il tearing dello schermo o lo stuttering.

LG 32GN63T UltraGear vanta anche il pieno supporto con lo standard HDR 10, che migliora la qualità dell’immagine, rendendo le scene più realistiche e coinvolgenti. Non manca anche la funzione Black Stabilizer, che aumenta la visibilità in scene buie, dando un vantaggio competitivo nei giochi. Il monitor offre funzionalità pratiche come lo schermo multitasking e la modalità lettore (Low Blue-Light) per ridurre l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco prolungate.

Insomma, questo monitor rappresenta, come detto, un’opzione eccellente per i giocatori di tutti i livelli, grazie alle sue caratteristiche tecniche, che lo rendono una scelta ideale per chi desidera ottenere il massimo dalle proprie sessioni di gioco. Il suo prezzo, per il Black Friday 2023 di Amazon, passa da 299,99€ a soli 249,99€.

