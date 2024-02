Schermo 5K da 105 pollici collegato con Teams: ecco come funziona

Il software per la collaborazione e la produttività Microsoft Teams è diventato parte integrante di Windows e della suite Office. Un legame così stretto che Microsoft ha deciso di “giocare d’anticipo” per evitare contestazioni formali da parte della Commissione Europea: da poco, Office è acquistabile anche in versioni che non includono Teams.

Teams supporta anche una serie di dispositivi di terze parti che permettono di migliorare l’esperienza d’uso della piattaforma: webcam, schermi, speaker e altre tipologie di device. Nuovi prodotti sono aggiunti ogni settimana all’elenco delle apparecchiature ufficialmente supportate.

La collaborazione tra Microsoft, Samsung e Cisco su un enorme schermo 5K da 105 pollici

Lo smart working è diventato parte integrante del business di ciascuna azienda. Il nuovo display Samsung QPD-5K da 105 pollici si presenta come uno strumento evoluto che consente di dialogare con dipendenti e collaboratori collegati a distanza. Dà il meglio di sé proprio appoggiandosi a Teams: offre un’esperienza di videoconferenza intuitiva e naturale, ideale per gli spazi di lavoro ibridi, e permette di controllare il flusso di lavoro in tempo reale. Si possono ad esempio esaminare i documenti condivisi, i messaggi scambiati tra i partecipanti a un progetto, accedere alla pianificazione delle lavorazioni e molto altro ancora.

La partnership ha visto direttamente coinvolta anche Cisco: le telecamere e sistemi di altoparlanti prodotti dall’azienda, possono infatti essere abbinati all’enorme schermo Samsung. Che è presentato come un display Smart Signage, ovvero un dispositivo capace di assicurare una riproduzione nitida e dettagliata dei contenuti.

Cisco Room Kit EQ e Room Kit EQX offrono alle aziende l’accesso a più fotocamere da 80 MP (tre per il modello EQ e quattro per l’EQX): oltre ad essere compatibili con il nuovo display da 105 pollici, possono essere collegati con i precedenti Smart Signage 4K di Samsung. QPD-5K può interfacciarsi anche con la serie Cisco Room Bar, permettendo la creazione di un ambiente di riunione efficiente.

La risoluzione del display Samsung è indicata come 5K, ovvero 5.120 x 2.160 pixel, con un rapporto d’aspetto di 21:9. Questa scelta tecnica ottimizza l’esperienza Front Row, ovvero la disposizione inclusiva delle riunioni su Teams. Garantisce che tutti i partecipanti, che si uniscano in remoto o di persona, si sentano ugualmente presenti e coinvolti nella discussione.

Jeetu Patel, EVP e General Manager di Security & Collaboration Cisco, parla infatti del concetto di Distance Zero, che mira a rimuovere tutte le difficoltà nell’interazione tra utenti remoti.