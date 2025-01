Google TV in un monitor da gioco? Ecco la soluzione di HP

HP ha presentato, in occasione del CES 2025, il suo Omen 32x. Stiamo parlando di un monitor da gaming capace di gestire anche streaming audiovisivi, grazie all’integrazione di Google TV.

Il monitor in questione si presenta con un display IPS 4K da 31,5 pollici, forte di una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, tempo di risposta di 1 ms. A queste caratteristiche si aggiungono una luminosità massima di 400 nit e il supporto alle tecnologie DisplayHDR 400 con Dolby Vision, G-Sync e FreeSync Premium.

Omen 32x propone ampia scelta anche per quanto concerne la connettività, potendo contare su una porta DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.1, più una USB-C Power Delivery da 65 W (con supporto alt mode per DisplayPort). Il monitor vanta anche due porte USB-A 2.0 per le periferiche, 3,5 mm per l’audio (più quattro altoparlanti da 3 W integrati) e persino una presa Ethernet.

Omen 32x di HP è una sorta di punto d’incontro tra Google TV e i monitor da gaming

Sebbene le specifiche tecniche di Omen 32x rientrino nella norma per la sua nicchia di mercato, è l’integrazione con Google TV a rendere tale prodotto unico. Di fatto, la sua gestione risulta a dir poco familiare per gli utenti che hanno già utilizzato Chromecast o soluzioni simili.

Attraverso l’Assistente Google è possibile effettuare ricerche tra la libreria di app, con una vasta scelta che permette a qualunque utente di personalizzare il proprio monitor. Il prodotto di HP propone supporto nativo per lo streaming del display su diverse piattaforme, come YouTube, Instagram e Twitch, il tutto senza alcun tipo di hardware aggiuntivo.

Il display è anche in grado di trasmettere in streaming anche con due sorgenti diverse, oltre a supportare il mirroring di un smartphone Android, utilizzando lo stesso in modalità desktop anche durante una sessione di gioco. Stando a quanto annunciato in occasione del CES 2025, Omen 32x sarà disponibile a partire dal mese di aprile per un prezzo di 749,99 dollari.