LG, primo display allungabile al mondo che si estende del 50%

LG Display ha annunciato di aver stabilito un vero e proprio record. L’azienda sudcoreana, leader mondiale nelle tecnologie per i display, ha presentato il primo innovativo schermo estensibile, capace di allungarsi fino al 50%.

Appena svelato presso l’impianto LG Science Park di Seoul, la dimostrazione delle funzionalità del pannello ha visto il coinvolgimento di oltre 100 rappresentanti dell’industria, del mondo accademico e della ricerca.

Caratteristiche tecnologiche del display allungabile LG

I display allungabili sono considerati la “forma definitiva” degli schermi flessibili poiché possono essere modellati liberamente, allungati, piegati e ruotati. Il nuovo prototipo di LG Display si presenta come uno schermo da 12 pollici che può estendersi fino a 18 pollici, mantenendo una risoluzione di 100 ppi (pixel per pollice) e una gamma completa di colori RGB.

Rispetto al prototipo del 2022, che poteva estendere le sue dimensioni fino a un massimo del 20%, la nuova versione ha raddoppiato quelle abilità ampliando notevolmente le possibilità di design e posizionando questa tecnologia in posizione subito competitiva in vista di una futura commercializzazione.

Innovazioni tecnologiche

Gli ingegneri di LG Display hanno adottato materiali innovativi e strutture avanzate per migliorare l’elasticità e la flessibilità del pannello. In particolare, l’uso di un substrato in silicio simile a quello delle lenti a contatto, unito a una nuova configurazione dei circuiti, ha consentito di superare l’obiettivo di elongazione del 20%.

Inoltre, grazie a una sorgente di luce micro-LED di soli 40 micrometri, il display può assicurare uguale qualità dell’immagine anche dopo 10.000 cicli di allungamento, garantendo durabilità anche in condizioni estreme.

I potenziali campi applicativi

Display sottili e leggeri come quello di LG, possono essere applicati a superfici irregolari, inclusi abiti e pelle, offrendo un’ampia gamma di potenziali applicazioni nei settori della moda, dei dispositivi indossabili e della mobilità. LG Display ha mostrato concetti di utilizzo innovativi, come pannelli automobilistici che si espandono assumendo forme concave e display indossabili integrati nelle divise dei vigili del fuoco, capaci di fornire informazioni in tempo reale.

Selezionata come azienda capofila per il progetto nazionale di display estensibili nel 2020, LG Display ha collaborato con 19 istituti di ricerca e industrie nazionali.

Il prototipo appena svelato fa parte di un programma più ampio, sostenuto dal Ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia della Corea del Sud e dall’Istituto Coreano di Pianificazione e Valutazione delle Tecnologie Industriali, volto a sviluppare le tecnologie di base per i display di nuova generazione.