CES 2025: MSI presenta monitor gaming QD-OLED 4K da 27 pollici

A pochi giorni di distanza dalla presentazione di Samsung del suo monitor OLED 4K da 27 pollici per il gaming, MSI ha presentato una risposta diretta a tale prodotto.

La compagnia con sede a Taipei ha infatti presentato, nel contesto del CES 2025, il suo MSI Optix MAG281URF, un monitor QD-OLED 4K delle stesse dimensioni, indirizzato verso la stessa nicchia di mercato. Il dispositivo in questione abbina la risoluzione 4K a una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, rendendolo un’opzione molto allettante anche per i videogiocatori più esigenti.

Con un tempo di risposta di 0,1 millisecondi, il dispositivo promette un’esperienza fluida e reattiva, ideale anche per i titoli più frenetici e competitivi. Il display può contare sulla tecnologia QD-OLED, che combina i vantaggi dei pannelli OLED con quelli dei display a punti quantici. Questa tecnologia consente una gamma di colori più ampia e neri più profondi, migliorando notevolmente la qualità visiva.

Data di uscita e prezzo del nuovo monitor gaming QD-OLED 4K da 27 pollici di MSI

MSI Optix MAG281URF è in grado di supportare la tecnologia HDR600, che a sua volta favorisce un contrasto elevato e una luminosità che può raggiungere i 600 nit. Tradotto in termini più pratici, ciò si traduce in resa altissima con giochi e film in cui la qualità dell’immagine assume un ruolo fondamentale.

Oltre alla compatibilità con NVIDIA G-Sync (utile per eliminare il tearing e migliorare la fluidità delle immagini) il monitor può vantare un design ergonomico, con l’apposito supporto che permette regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione, soluzione ideale in ottica comfort, soprattutto per le sessioni di gioco più prolungate.

MSI ha già fissato una finestra del lancio per quanto concerne il suo prodotto, parlando apertamente di primo trimestre 2025. Vi sono anche conferme per quanto riguarda il prezzo, fissato a 999 dollari. Per prezzo e qualità complessiva MSI Optix MAG281URF rientra dunque nella fascia alta del settore e risulta un prodotto chiaramente indirizzato verso pro gamer o comunque videogiocatori assidui.