MSI presenta un monitor da gaming con AI: sarà come barare?

Al CES 2024 di Las Vegas sono state presentate diverse novità legate all’intelligenza artificiale, a partire dai tanti notebook equipaggiati con le funzionalità di Microsoft Copilot. A catturare l’attenzione è stato però anche uno dei nuovi monitor da gaming di MSI: i giocatori lo useranno per… imbrogliare?

Il nuovo monitor da gaming di MSI include un’AI in grado di aiutare i giocatori durante le partite: ci sono però dei dubbi

Il monitor in questione si chiama MEG 321 URX QD-OLED e integra un acceleratore AI che – tra le varie cose – può rilevare i nemici in League of Legends e indicare da dove provengono. Si tratta di un qualcosa di non previsto nel popolarissimo titolo di Riot Games perché, a conti fatti, offre un vantaggio non indifferente. C’è poi da dire che non è una feature rilevabile da un sistema anti-cheat: l’elaborazione dell’AI e la conseguente generazione dell’immagine avvengono sull’hardware (monitor) e non sono quindi in alcun modo legate al sistema operativo del computer.

League of Legends non è però l’unico videogioco al mondo. Per questo motivo, MSI ha annunciato che nei prossimi mesi rilascerà un’applicazione per PC Windows che consentirà agli utenti di addestrare l’AI integrata per poterla poi sfruttare in altri titoli. Alla fiera tech di Los Angeles, i rappresentanti di MSI non hanno fornito maggiori dettagli su Skysight (il nome dell’intelligenza artificiale), quindi non è al momento chiaro in che modo questa sia in grado di memorizzare dati.

Funzionalità AI a parte, il monitor di MSI ha tanto da offrire. Il pannello è QD-OLED da 32 pollici con risoluzione 4K e supporto alla tecnologia DisplayHDR 400. La frequenza di aggiornamento poi è di 240 Hz, il tempo di risposta invece di 0,03 ms. Scheda tecnica alla mano, quando disponibile (forse in primavera) sarà uno dei migliori monitor da gaming sul mercato. Il prezzo è però ancora sconosciuto.

In termini di connettività, infine, non manca nulla: HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e USB-C. Quest’ultima supporta l’ingresso DisplayPort e offre fino a 90W di alimentazione USB ed è quindi in grado di alimentare un laptop (MacBook compreso).