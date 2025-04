LG lancia l'AI emotiva sulle Smart TV: pubblicità su misura per i tuoi sentimenti

La crescente intersezione tra tecnologia e marketing ha raggiunto un nuovo livello con il lancio di una piattaforma che promette di ridefinire il modo in cui vengono presentate le pubblicità. LG ha recentemente introdotto ZenVision, una soluzione innovativa sviluppata in collaborazione con Zenapse, progettata per analizzare emozioni e tratti psicologici degli utenti attraverso le Smart TV, al fine di mostrare allo spettatore pubblicità ancora più mirate. Questa tecnologia solleva importanti dubbi sul bilanciamento tra innovazione e privacy personale.

Un’intelligenza artificiale al centro del marketing

La piattaforma ZenVision, al momento annunciata solo per grandi linee da LG, si distinguerebbe per la sua capacità di andare oltre i tradizionali dati demografici. Attraverso l’analisi delle abitudini di visione e dei contenuti guardati, e di altri dati raccolti non si sa ancora come, il sistema identifica stati emotivi, valori e convinzioni personali.

Questo livello di personalizzazione consente agli inserzionisti di proporre pubblicità personalizzata e mirata, rendendo il marketing meno invasivo e più pertinente per gli spettatori.

Grazie all’integrazione di dati psicografici, ZenVision categorizza gli utenti in gruppi comportamentali dettagliati come “cercatori di benessere” o “pianificatori emotivi”.

Questo approccio consente di ottimizzare le strategie pubblicitarie e migliorare l’esperienza degli utenti. “Abbiamo creato un sistema che rappresenta un autentico balzo in avanti nella comprensione dell’audience”, hanno dichiarato i rappresentanti di LG Ad Solutions, sottolineando l’importanza dell’intelligenza emotiva artificiale.

Questioni etiche e preoccupazioni sulla privacy

La pubblicità basata sull’intelligenza artificiale rappresenta un settore in rapida crescita, con enormi potenzialità economiche. LG mira a consolidare la propria posizione di leader, offrendo strumenti avanzati agli inserzionisti. Tuttavia, il successo di questa strategia dipenderà dalla capacità dell’azienda di affrontare le sfide etiche e di garantire una gestione responsabile dei dati.

Con oltre 200 milioni di Smart TV già installate, l’adozione di ZenVision potrebbe avere un impatto significativo sulla vita quotidiana delle persone. Tuttavia, rimangono dubbi sui meccanismi di protezione dei dati e sul livello di controllo offerto agli utenti. La mancanza di trasparenza in questi aspetti alimenta il dibattito su come bilanciare progresso tecnologico e diritti fondamentali.

Il futuro di tecnologie come ZenVision dipenderà in gran parte dall’accettazione da parte dei consumatori. La questione centrale rimane se gli utenti percepiranno queste innovazioni come un valore aggiunto o come un’invasione della loro intimità domestica.