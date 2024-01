Il CES 2024 è dietro l’angolo (l’inizio è fissato per il 9 gennaio), ma alcune aziende hanno deciso di anticiparsi e presentare già qualche novità. Tra queste c’è LG, la cui divisione Display ha annunciato un nuovo display OLED da 27 pollici a 1440p, con tempo di risposta di 0,03 ms e soprattutto una frequenza di aggiornamento di 480 Hz. Numeri alla mano, è il display OLED più veloce mai realizzato.

È un pannello addirittura superiore a quello integrato nel monitor da gaming OLED Dual-Hz da 32 pollici, presentato solo a dicembre. Quest’ultimo sì offre una frequenza d’aggiornamento di 480 Hz, ma solo quando la risoluzione viene impostato a 1080p.

LG sfida Samsung: maggiori dettagli sui nuovi display OLED ad alto refresh rate al CES 2024

LG Display dunque lancia la sfida a Samsung Display, che ad oggi è il punto di riferimento del mercato. Il pannello recentemente presentato dal colosso sudcoreano garantisce un refresh rate leggermente inferiore (360 Hz) e una risoluzione di 1440p. È installato già sul monitor Odyssey OLED G6 da 27 pollici, ma anche altre aziende potrebbero adottarlo, come MSI e Dell.

In base a quanto comunicato da LG Display, il suo pannello sfrutta la META Technology, una feature che si tradurrà in una luminosità migliore e angoli di visione più ampi. L’azienda prevede di lanciarlo durante la prima metà del 2024 e fornirà maggiori dettagli su tutta la nuova gamma di display OLED (da 27, 31.5, 34, 39 e 45 pollici) in occasione del CES 2024.

«Per rafforzare la nostra leadership nel mercato dei display da gioco di fascia alta, continueremo a sfruttare la potenza delle qualità distintive degli OLED, come frequenze d’aggiornamento ultra elevate, tempi di risposta rapidi e un nero perfetto per esperienze visive di un livello superiore», ha dichiarato Won-seok Kang, VP dell’azienda.