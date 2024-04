L'IA Grok crea strane fake news sull'eclissi solare e non solo

L’Intelligenza Artificiale Grok, disponibile per gli abbonati X, sta creando una serie di fake news alquanto bizzarre. Ad influenzare il modello IA, a quanto pare, sarebbero alcune battute sui social network che influenzano le sue risposte.

Interpellato recente eclissi solare, visibile in Stati Uniti e Messico, Grok ha definito il comportamento del sole come “insolito” con conseguente preoccupazione da parte degli esperti. L’IA ha poi proseguito affermando che non vi sarebbe apparente spiegazione da parte delle autorità scientifiche per quanto riguarda quanto avvenuto. Perché queste risposte così assurde?

Ad influenzare Grok, a quanto pare, sono le tante battute su X da parte degli utenti sull’evento. Non percependo l’ironia riguardante l’eclissi, l’IA ha elaborato questo tipo di risposta alquanto inquietante.

Eclissi solare e attacchi missilistici: le “invenzioni” di Grok

L’IA tanto voluta da Elon Musk, però, ha fatto errori ancora più inquietanti.

Basti pensare che, nel corso della scorsa settimana, Grok ha parlato di un fantomatico attacco dell’Iran nei confronti di Israele, con missili diretti verso Tel Aviv.

Grok è stato testato su un numero ristretto di utenti nel mese di dicembre, diventando da poco accessibile a tutti gli abbonati ai piani a pagamento. Quanto accaduto, però, dimostra come tale modello sia ancora molto acerbo.

D’altro canto i casi di allucinazione dell’IA sono ancora molto frequenti su praticamente tutte le piattaforme disponibili, anche se gli errori risultano meno clamorosi di quelli appena citati. In altri casi, come avvenuto con Gemini, i modelli si sono dimostrati razzisti o comunque capaci di produrre contenuti eticamente discutibili.

Va sempre tenuto conto che l’IA generativa non è altro che una versione modificata dei sistemi di completamento automatico. Ciò significa che, di fatto, questa tecnologia si limita ad imitare il modo in cui comunicano gli umani, spesso non cogliendo (perlomeno al momento) alcune sottigliezze.