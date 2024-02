L'IA ha permesso di decifrare alcuni papiri romani carbonizzati

Tra le ormai innumerevoli applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale figura anche l’archeologia.

A dimostrare ciò è stato l’impiego di questa tecnologia per decifrare una serie di misteriosi testi romani. Stiamo parlando dei rotoli di Ercolano, documenti di circa duemila anni fa carbonizzati durante la celebre eruzione del Vesuvio.

I risultati dello studio sono stati diffusi in concomitanza con il Vesuvius Challenge, un concorso lanciato nel marzo 2023 con l’obiettivo di eseguire scansioni di tomografia computerizzata (CT) del reperto storico. Nel processo sono stati utilizzati software basati sull’apprendimento automatico impiegati investigatori esperti di tecnologia di tutto il mondo. Il tutto per leggere il contenuto dei rotoli senza intaccare la loro fragilissima struttura.

A decifrare il testo dei rotoli di Ercolano sono stati tre studenti, ovvero Youssef Nader, Luke Farritor e Julian Schilliger. A loro è andato il sostanzioso premio (700.000 dollari) messo in palio per chiunque fosse in grado di ottenere tale risultato.

IA e rotoli di Ercolano: solo il primo passo verso l’utilizzo di questa tecnologia nell’ambito dell’archeologia

Dunque, qual è il contenuto dei rotoli? A quanto pare si tratta di un testo abbastanza lungo, redatto dal filosofo Epicureo. A quanto pare, si tratta di un documento che ha come principale tema il cibo e come la sua scarsità o abbondanza possa influenzare le società.

Al di là dell’apprezzabile lavoro dei tre studenti, appare ovvio come l’IA abbia giocato un ruolo fondamentale per svelare il contenuto dei papiri. Secondo alcune stime, gli strumenti tecnologici utilizzati, hanno svolto 10 anni di lavoro “umano” in appena tre mesi, dimostrando come archeologia e IA possano effettivamente risultare un binomio vincente.

Di fatto, aver decifrato i rotoli di Ercolano, può aver aperto un nuovo filone di ricerche. Il tutto tenendo sempre conto che, come affermato dal ricercatore Michael McOsker, attualmente siamo solo a conoscenza di meno dell’1% della letteratura antica e di come, in questo senso, l’IA potrebbe fornire un aiuto enorme per poter riscoprire il nostro passato.